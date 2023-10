Ukraina saa Britannialta uuden aseen – jäljittää ja tuhoaa lennokkeja

Britannia antaa Ukrainalle uuden sota-apupaketin, jonka arvo on yli 100 miljoonaa puntaa, kertoo maan puolustusministeriö tiedotteessa. Paketilla helpotetaan miinanraivausta ja sotilaskaluston ylläpitoa sekä vahvistetaan kriittisen infrastruktuurin suojausta.

Lisäksi ministeriö vahvistaa Terrahawk Paladin -ilmatorjuntajärjestelmän antamisen Ukrainalle. Etäkäyttöisten aseiden kehittämiseen erikoistuneen MSI Defense Systemsin valmistama järjestelmä pystyy jäljittämään ja tuhoamaan droneja ja suojaamaan tärkeitä kohteita.

Armeijaa ja sotateollisuutta seuraavan ukrainalaismedia Militarnyin mukaan Terrahawk Paladin on autonomisesti toimiva järjestelmä, joka pystyy etsimään ja paikantamaan sekä tuhoamaan lukitsemansa kohteet ilmassa, maassa ja veden pinnalla lähietäisyydeltä. Järjestelmässä on vakiona Bushmaster II Mk44 -konetykki, jonka kaliiperi on 30.

Alustan tutkaominaisuudet toimivat päivin ja öin kaikissa sääoloissa, ja järjestelmää voi ohjata etänä mistä tahansa paikasta.

Britannian puolustusministeri Grant Shapps toteaa vakuuttaneensa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille äskettäisellä Kiovan-vierailullaan, että Britannian tuki Ukrainalle on vankkumatonta.

– Tänään olenkin ylpeä julkistaessani, että Britannia yhdessä liittolaistensa kanssa pitää lupauksensa ja antaa Ukrainalle kriittisiä ilmatorjuntajärjestelmiä suojelemaan siviileitä (–) sekä yli 100 miljoonan punnan arvosta uutta kalustoa, joka takaa ukrainalaisille sotilaille mitä he tarvitsevat, kun he raivaavat Venäjän [asettamia] tappavia miinakenttiä, Shapps sanoo tiedotteessa.

Ukraina on tällä hetkellä eniten miinoitettu maa maailmassa.

