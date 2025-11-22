Ukraina raportoi: Venäjän tappiot lähestyvät 1,2 miljoonaa sotilasta

Ukrainan asevoimien yleisesikunta arvioi, että maahan laittomasti hyökkäävä Venäjä olisi menettänyt jo lähes 1,2 miljoonaa sotilasta helmikuun 2022 jälkeen. The Kyiv Independentin mukaan tarkka luku on noin 1 164 340 sotilasta ja siihen sisältyy 1 170 viimeisen vuorokauden aikana tullutta tappiota.

Yleisesikunta kertoo, että tähän mennessä Venäjä on menettänyt myös yli 11 000 panssarivaunua, lähes 24 000 panssaroitua taisteluajoneuvoa sekä melkein 68 000 ajoneuvoa ja polttoaineenkuljetusautoa.

Tykistöjärjestelmiä hyökkääjä on menettänyt 34 500, raketinheitinjärjestelmiä 1 500 ja ilmatorjuntajärjestelmiä yli 2 000.

Myös ilma- ja merivoimat ovat kärsineet kovia tappioita. Ukrainan asevoimien yleisesikunta kertoo Venäjän menettäneen 428 lentokonetta, 347 helikopteria, yli 82 000 droonia, 28 alusta ja venettä sekä yhden sukellusveneen täysimittaisen sodan alkamisen jälkeen.

Vertailun vuoksi Venäjällä kerrotaan olleen vuonna 2024 aktiivipalveluksessa 1,1 miljoonaa sotilasta. Tässäkin mielessä tappioiden voidaan sanoa olevan hyvin merkittäviä.