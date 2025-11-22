Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Räjähtänyt ja palanut venäläinen panssaroitu miehistönkuljetusvaunu Skybyn kylässä Ukrainassa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Ukraina raportoi: Venäjän tappiot lähestyvät 1,2 miljoonaa sotilasta

  • Julkaistu 22.11.2025 | 12:06
  • Päivitetty 22.11.2025 | 12:06
  • Sota Ukrainassa
Hyökkääjä on myös menettänyt yli 11 000 panssarivaunua.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan asevoimien yleisesikunta arvioi, että maahan laittomasti hyökkäävä Venäjä olisi menettänyt jo lähes 1,2 miljoonaa sotilasta helmikuun 2022 jälkeen. The Kyiv Independentin mukaan tarkka luku on noin 1 164 340 sotilasta ja siihen sisältyy 1 170 viimeisen vuorokauden aikana tullutta tappiota.

Yleisesikunta kertoo, että tähän mennessä Venäjä on menettänyt myös yli 11 000 panssarivaunua, lähes 24 000 panssaroitua taisteluajoneuvoa sekä melkein 68 000 ajoneuvoa ja polttoaineenkuljetusautoa.

Tykistöjärjestelmiä hyökkääjä on menettänyt 34 500, raketinheitinjärjestelmiä 1 500 ja ilmatorjuntajärjestelmiä yli 2 000.

Myös ilma- ja merivoimat ovat kärsineet kovia tappioita. Ukrainan asevoimien yleisesikunta kertoo Venäjän menettäneen 428 lentokonetta, 347 helikopteria, yli 82 000 droonia, 28 alusta ja venettä sekä yhden sukellusveneen täysimittaisen sodan alkamisen jälkeen.

Vertailun vuoksi Venäjällä kerrotaan olleen vuonna 2024 aktiivipalveluksessa 1,1 miljoonaa sotilasta. Tässäkin mielessä tappioiden voidaan sanoa olevan hyvin merkittäviä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)