Heikki Autto: Väestöä varoitettava drooneista

Eduskunnan puolustusvaliokunnan johto katsoo, että väestön varoittamiseen ja tiedottamiseen liittyvää viestintää on syytä parantaa. Valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) ja varapuheenjohtaja Mikko Savola (kesk.) kommentoivat medialle asiaa saatuaan kattavan selvityksen viranomaisilta Suomeen sunnuntaina pudonneen kahden droonin osalta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Väestön varoittamiseen ja tiedottamisen liittyvää toimintaa on syytä ripeästi kehittää niin, että suomalaisilla on kaiken aikaa oikea tilannekuva siitä, mitä maassa ja maamme lähialueella tapahtuu, mikäli se olisi omiaan luomaan minkäänlaista uhkaavaa tilannetta suomalaisia kohtaan, Autto sanoi eduskunnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Julkisuudessa oli jo tätä ennen pohdittu, miksi drooneista ei lähetetty vaaratiedotetta ja olisiko sellainen pitänyt antaa. Valiokuntajohtajat korostivat, että tilanne oli viranomaisten hallinnassa ja suomalaiset voivat jatkossakin luottaa siihen, että viranomaiset ovat meillä valmiudessa ja toimivat. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on lisännyt väistämättä kuitenkin tämänkaltaisia riskejä siitä, että Suomeenkin voi ajautua drooneja.

– Selkeät ohjeet lisäävät turvallisuuden tunnetta ja auttavat toimimaan oikein mahdollisissa häiriötilanteissa. Tässä viranomaisten yhteistyö ja avoin tiedottaminen ovat aivan keskeisessä asemassa. Nämä prosessit on oltava kunnossa ja ne on oltava kunnossa nyt hyvän sään aikana. Ja kansalaisten on syytä seurata viranomaisten tiedotteita, Savola sanoi.