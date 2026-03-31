Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on vierailulla Ukrainassa

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) vierailee tänään tiistaina 31.3. Ukrainassa, tiedottaa eduskunta.
Halla-aho osallistuu Bucha Summit 2026 -huippukokoukseen, johon Ukrainan parlamentin Verkhovna Radan puhemies Ruslan Stefantšuk on kutsunut Ukrainaa tukevien maiden puhemiehiä. Kokoukseen osallistuu yhteensä lähes 20 Ukrainan tukijamaata.
Puhemiehet osallistuvat vierailun aikana muistotilaisuuteen, jossa kunnioitetaan Butšan verilöylyn uhreja. Lisäksi puhemiehet tapaavat matkallaan Ukrainan valtionjohtoa.
Tapaamiset järjestetään 31.3., jolloin tulee kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun Ukrainan armeija vapautti Butšan kylän. Venäjän armeija syyllistyi sodan alkuvaiheessa Butšassa laajamittaisiin siviileihin kohdistuneisiin sotarikoksiin.