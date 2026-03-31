Verkkouutiset

, ,

Petteri Orpo: Selvitämme droonipuolustuksen parantamista nopeutetussa aikataulussa

Pääministerin mukaan viranomaisilla on kyky nostaa valmiutta edelleen.
Pääministeri Petteri Orpo ja Ilmavoimien komentaja Timo Herranen (oik.) tiedotustilaisuudessa Suomeen harhautuneiden droonien vuoksi Helsingissä 31. maaliskuuta 2026. Hallitus sai tiistaina tilannekatsauksen, jonka aiheena on viimeaikaiset epäillyt alueloukkaukset Kaakkois-Suomessa miehittämättömillä lennokeilla., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Pääministeri Petteri Orpo ja Ilmavoimien komentaja Timo Herranen (oik.) tiedotustilaisuudessa Suomeen harhautuneiden droonien vuoksi Helsingissä 31. maaliskuuta 2026. Hallitus sai tiistaina tilannekatsauksen, jonka aiheena on viimeaikaiset epäillyt alueloukkaukset Kaakkois-Suomessa miehittämättömillä lennokeilla., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus selvittää viranomaisten kanssa, onko joitain droonipuolustuksen ja torjunnan parantamiseksi työn alla olevia suunnitelmia mahdollista ja välttämätöntä toteuttaa nopeutetussa aikataulussa.

– Tästä hallitus tekee päätöksiä kehysriihessään noin kuukauden kuluttua viimeistään, Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa valtioneuvoston linnassa tänään tiistaina puoliltapäivin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Orpon mukaan Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos nostivat viikko sitten valmiutta droonien varalta, ja viranomaisilla on kyky lisätä valmiutta edelleen ja näin on tehty.

– Suomi on varautunut ja meidän viranomaisemme toimivat, mutta samalla on rehellisesti todettava se, että yksikään maa ei kykene sataprosenttisesti varmistamaan, ettei sen alueelle pääse yhtään droonia.

Pääministeri korosti, että vaikka sota on tullut lähelle ja sen vaikutukset ulottuneet Suomen rajojen sisälle, Ukrainalla on oikeus puolustautua Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa vastaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Ukraina on iskenyt viime viikkoina Venäjän Suomenlahden öljysatamiin jo yli 2 500 droonilla. Ukrainan tavoitteena on, että Venäjä ei pääsisi öljytuloilla kartuttamaan sotakassaansa ja mahdollistamaan sodan ja taistelujen jatkumista. On todennäköistä, että Ukrainan toiminta jatkuu.

Voiko Päivi Räsäsen valitus mennä läpi? Tämä olisi professorin mukaan vahvin perustelu
Nykyisen lakitekstin voi katsoa olevan tulkinnanvarainen tavallisen kansalaisen näkökulmasta, Martin Scheinin arvioi.
Räjähtänyt drooni putosi 18 kilometrin päähän Tarton keskustasta
Virolaiseverstin mukaan liittolaisten hävittäjät seurasivat lennokkien liikkeitä.
Suomenlahden iskut jatkuvat – Puolustusvoimat nosti valmiutta
Hävittäjät ovat ensisijainen torjuntakeino lennokkeja vastaan.
Mainos