Petteri Orpo: Selvitämme droonipuolustuksen parantamista nopeutetussa aikataulussa

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus selvittää viranomaisten kanssa, onko joitain droonipuolustuksen ja torjunnan parantamiseksi työn alla olevia suunnitelmia mahdollista ja välttämätöntä toteuttaa nopeutetussa aikataulussa.

– Tästä hallitus tekee päätöksiä kehysriihessään noin kuukauden kuluttua viimeistään, Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa valtioneuvoston linnassa tänään tiistaina puoliltapäivin.

Orpon mukaan Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos nostivat viikko sitten valmiutta droonien varalta, ja viranomaisilla on kyky lisätä valmiutta edelleen ja näin on tehty.

– Suomi on varautunut ja meidän viranomaisemme toimivat, mutta samalla on rehellisesti todettava se, että yksikään maa ei kykene sataprosenttisesti varmistamaan, ettei sen alueelle pääse yhtään droonia.

Pääministeri korosti, että vaikka sota on tullut lähelle ja sen vaikutukset ulottuneet Suomen rajojen sisälle, Ukrainalla on oikeus puolustautua Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa vastaan.

– Ukraina on iskenyt viime viikkoina Venäjän Suomenlahden öljysatamiin jo yli 2 500 droonilla. Ukrainan tavoitteena on, että Venäjä ei pääsisi öljytuloilla kartuttamaan sotakassaansa ja mahdollistamaan sodan ja taistelujen jatkumista. On todennäköistä, että Ukrainan toiminta jatkuu.