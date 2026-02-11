Ukraina osui: Valtava jalostamo roihusi yössä

Ukraina iski Volgogradiin keskiviikon vastaisena yönä. Iskussa vaurioitui esimerkiksi alueen suurin öljynjalostamo. Volgogradin kuvernööri Andrei Botšarovin mukaan kukaan ei tietenkään loukkaantunut, ja isku torjuttiin tehokkaasti.

Paikallisten silminnäkijöiden julkaisemien ja uutiskanava Astran tutkimien videoiden ja kuvien perusteella Ukraina osui Lukoil-Volgogradneftepererabotkan öljynjalostamoon Krasnoarmeiskissa. Lukoil-Volgogradneftepererabotka on Volgogradin suurin jalostamo ja myös yksi öljyjätti Lukoilin mittakaavassa keskeisimmistä. Laitos käsittelee vuosittain yli 15 miljoonaa tonnia öljyä ja on erikoistunut bensiinin, dieselin ja lentopolttoaineen sekä polttoöljyn, bitumin ja muiden öljytuotteiden tuotantoon.

Lukoil-Volgogradneftepererabotka on ollut Ukrainan iskujen kohteena jo useasti. Ensimmäinen isku tehtiin Moscow Timesin mukaan noin kaksi vuotta sitten eli helmikuussa 2024. Keskiviikkoyön isku oli lehden mukaan jo ainakin yhdeksäs kahden vuoden aikana.

Venäjän puolustusministeriön raportin mukaan 108 ukrainalaista kiinteäsiipistä lennokkia ammuttiin alas Venäjän ilmatilassa. Näistä lähes puolet, 49, tuhottiin väitetysti Volgogradin alueen yllä ja 29 Rostovin seudun yllä. Venäjän puolustusministeriö ei koskaan ilmoita, montako lennokkia sen ilmatorjunnalta jäi tuhoamatta ja onnistui iskuissaan venäläisiin kohteisiin.

Ukraina aloitti järjestelmälliset hyökkäykset Venäjän jalostamoihin ja muihin öljyteollisuuslaitoksiin elokuussa 2025. Pelkästään viime vuoden aikana Ukrainan asevoimat tekivät arviolta 120 iskua.

Samalla Venäjän jalostamoiden raakaöljyn saanti laski alimmilleen 15 vuoteen. Öljynjalostuksen kokonaismäärä Venäjällä laski 1,7 prosenttia 262,3 miljoonaan tonniin. Vakuutusmeklari Mainsin mukaan venäläiset öljyntuottajat kärsivät yli biljoonan ruplan vahingot.