”Ukraina on voitolla”- historioitsijan mukaan heikkous löytyy liittolaisten korvien välistä

Vaikka Venäjän propaganda muuta väittääkin, on Ukraina sodassa voitolla. Näin kirjoittaa kansainvälistä suosiota nauttiva ja useita bestseller-teoksia kirjoittanut historioitsija Yuval Noah Harari Financial Timesin esseessään. Harari muistuttaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin suhtautuneen vielä alkuvuodesta penseästi Ukrainan tukemiseen, mutta kääntäneen sittemmin takkiaan lähes täydellisesti. Aikaisemmin tällä viikolla Trump julisti Ukrainalla olevan EU:n tuella mahdollisuus sotilaalliseen voittoon.

Trumpin näkemys kertoo Hararin mukaan Ukrainan vahvuudesta ja osaamisesta, sillä Yhdysvaltojen presidentti haluaa olla voittajan puolella.

– On mahdotonta sanoa, miten sota kehittyy, koska se riippuu tulevista päätöksistä. Mutta yhdessä keskeisessä suhteessa Ukrainan voitto on jo ratkaiseva ja peruuttamaton. Sota on politiikan jatkamista toisin keinoin. Sotaa ei voita se osapuoli, joka valloittaa enemmän maata, tuhoaa enemmän kaupunkeja tai tappaa enemmän ihmisiä. Sodan voittaa se osapuoli, joka saavuttaa poliittiset tavoitteensa, Harari kirjoittaa.

– Ja Ukrainassa on jo selvää, että Putin ei ole saavuttanut sodan tärkeintä tavoitettaan – Ukrainan kansakunnan tuhoamista.

Esseessään Harari kuvailee yksityiskohtaisesti Ukrainan asevoimien saavutuksia yli kolme vuotta kestäneessä sodassa. Elokuussa 2025 Venäjän hallussa oli vähemmän Ukrainan alueita kuin elokuussa 2022, historioitsija toteaa. Koska Venäjä ei ole onnistunut lyömään Ukrainaa sotilaallisesti maassa, vedessä tai ilmassa, pyrkii Venäjä nyt nakertamaan Ukrainan liittolaisten yhtenäisyyttä ja taisteluhenkeä. Ukrainan puolustuksen heikoin kohta on maan tukijoiden korvien välissä, Harari kirjoittaa. Samaan aikaan Ukrainan armeija on tällä hetkellä Euroopan vahvin ja kokenein.

– Viimeisen kahden viikon jälkeen, jolloin Venäjän hävittäjät tunkeutuivat Viron ilmatilaan ja venäläiset droonit lensivät Puolan ja Romanian (ja ehkä myös Tanskan) yllä, eurooppalaisten tulisi pohtia sitä tosiasiaa, että jos Venäjä hyökkää Eurooppaan huomenna ja Yhdysvallat ei tule apuun, Euroopan suurin sotilaallinen voimavara on Ukrainan armeija.

Riippumatta siitä miten sota lähiaikoina kehittyy, tulevat muistot Venäjän rikoksista ja hirmuteoista pitämään ukrainalaista isänmaallisuutta yllä vielä sukupolvien ajan, Harari ennustaa.

– Kukaan ei tiedä, kuinka moni tulee vielä kuolemaan Putinin harhaluulojen ja kunnianhimon vuoksi, mutta yksi asia joka on tehty erinomaisen selväksi koko maailmalle on se, että Ukraina on hyvin todellinen kansakunta ja että miljoonat ukrainalaiset ovat valmiita taistelemaan kynsin hampain pysyäkseen itsenäisinä Venäjästä.