”Ukraina on valmis Venäjän hyökkäykseen ja valmistautuu vastahyökkäykseen”

Viime vuosi on osoittanut, että Ukraina pystyy paitsi pysäyttämään Venäjän joukkojen etenemisen, myös kukistamaan ne taistelukentällä, sanoo Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov Ukrinformin mukaan.

– Tällä hetkellä molemmin puolin on meneillään resurssien kokoaminen. Kumpikin osapuoli on valmis tekemään aloitteen, ja me odotamme. Olemme valmiita venäläisten hyökkäykseen ja valmistelemme vastahyökkäystä.

– Keskeinen tavoitteemme tässä sodassa on voittaa vapauttamalla kaikki väliaikaisesti miehitetyt alueet, vapauttamalla kansamme ja saattamalla (hyökkääjän) vastuuseen kansainvälisessä tuomioistuimessa. Uskomme, että voimme tehdä tämän yhdessä koko sivistyneen maailman kanssa. Olemme viime vuonna osoittaneet, että Ukraina ei pysty ainoastaan pysäyttämään Venäjän armeijaa, vaan myös voittamaan sen, Reznikov sanoi.

Ministerin mukaan Ukraina pystyy voittamaan Venäjän länsimaisten kumppaneiden aseiden ansiosta.

– Kukaan ei uskonut, että Daavid voittaisi Goljatin, mutta se tapahtui sen kiven ansiosta. Meidän tapauksessamme Daavid voittaa Goljatin ystäviemme aseiden avulla, Reznikov sanoi.

Puolustusministerin totesi myös, että Bryssel-vierailunsa jälkeen Ukrainan ”panssarinyrkki” vahvistuu muutaman kuukauden sisällä, jotta tehtävät saadaan ratkaistua ylipäällikkö Valeri Zaluzhnyin suunnitelman mukaisesti.