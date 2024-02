Ukraina on kymmenkertaistanut droonien tuotannon puolessa vuodessa

Ukraina pyrkii kompensoimaan teknologian turvin alivoimansa Venäjään nähden sotilaiden määrässä ja tulivoimassa. Lännen toimittamilla asejärjestelmillä on ollut siinä suuri osuus, mutta avun hidastuttua Ukraina on alkanut aktiivisesti lisätä droonien tuotantoa. Niillä on voitu hieman paikata pulaa tykistöammuksista sekä hyökätä niin Venäjän asevoimia, Mustanmeren laivaston pinta-aluksia kuin teollisuuttakin vastaan.

Vielä viime kesänä Ukraina tuotti noin 5 000 droonia kuukaudessa, mutta vuoden loppuun mennessä tuotanto saavutti jo 50 000 droonin rajan. Drooneja rakennetaan noin 200 työpajassa ja tehtaassa. Niiden suurta määrää selittää se, että moni tuotanto on aloitettu pienestä, mutta myös se, että Ukraina haluaa suojella niiden työntekijöitä ja tuotantoa Venäjän ohjushyökkäyksiltä.

Aseistetuista drooneista on tullut yksi Ukrainan asevoimien vahvuuksista. Niillä isketään rintamalla sekä Venäjän kalustoa että miehistöä vastaan. Pintadroonien ja ohjusten avulla Ukraina on onnistunut tuhoamaan viidenneksen Venäjän Mustanmeren laivastosta.

Ukrainan digitaalisen siirtymän ministeri Mihail Fedorovin mukaan maan droonituotanto on hyvässä vauhdissa tuottaakseen miljoona droonia alkaneena vuonna, mikä oli presidentti Volodymyr Zelenskin viime vuonna asettama tavoite. Se tarkoittaisi yli 83 000:ta droonia kuukaudessa. Jos suunnitelma toteutuu, Ukrainan droonien tuotanto on kasvanut satakertaisesti kahden vuoden takaiseen verrattuna.

Tällä hetkellä Ukrainassa valmistetaan 62:ta erityyppistä lentävää droonia, ja asiantuntijat kehittävät jatkuvasti uusia malleja, jotka pystyvät lentämään entistä nopeammin, kantamaan raskaampia ammuksia ja välttämään paremmin elektronista häirintää. Wall Street Journalin journalistit vierailivat yhdellä Sparrow Avian kolmesta tuotantopaikasta, joka valmistaa noin 3 000 FPV-droonia kuukaudessa. Sen toimitusjohtaja Nikolai Hlevnjuk on kumppaneineen investoinut noin puoli miljoonaa dollaria nostaakseen tuotannon 10 000 drooniin kuukaudessa. Sparrow Avia joutuu ostamaan hiilikuidun, kamerat ja moottorit, mutta valmistaa muut osat ja kehittää droonin muotoilua itse.

Ukrainan asevoimien komentaja kenraali Valeri Zalužnyi kirjoitti hiljattain CNN:n kolumnissa, kuinka Ukraina voi kääntää sodan kulun voitolliseksi uuden sotilasteknologian avulla. Hän mainitsi erityisesti miehittämättömät taistelujärjestelmät, kuten droonit.

