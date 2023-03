Ukraina muutti kilpadrooneja panssarintuhoajiksi

Joulukuun lopulla alkoi Telegramin ukrainalaiskanaville ja myöhemmin YouTubeen ilmestyä videoita, joissa nähtiin droonien iskeytyvän venäläisiin panssaroituihin ajoneuvoihin kuvattuina hyökkäävän droonin näkökulmasta. Videokuvista oli nähtävissä, että kyse ei ollut sotilasapuna ulkomailta saaduista vaanivista aseista, kuten Aerovironment Switchblade 300, vaan jostain muusta.

Tammikuussa sosiaalisen median venäläislähteet alkoivat valittaa, että ukrainalaiset käyttivät FPV-kilpadrooneja ajoneuvojen jahtaamisessa. FPV on akronyymi sanoista First Person View, jolla viitataan näiden droonien hallintatapaan. FPV-droonit ovat niin nopeita ja liikehtivät niin vauhdikkaasti, ettei niitä pysty hallitsemaan kännykän tai tabletin näytöltä, vaan tarvitaan videolasit, joiden kautta ohjaaja näkee sen, mitä droonin lentosuuntaan päin suunnattu kamera näyttää. Näin hän pystyy reagoimaan nopeammin droonin liikehdintään mutkikkaallakin lentoradalla joystickia käyttäen.

FPV-droonin kamera ei yleensä ole parasta laatua, mutta siinä on tehokkaat moottorit. Droonin akku tyhjenee nopeasti, eli lentoaika on lyhyt, yleensä noin 10 minuuttia. Lentomatkaa rajoittaa myös kuvayhteys droonin ja videolasien välillä. Viisi kilometriä on suurin realistinen toimintaetäisyys. Sotilaskäyttöä ajatellen FPV-droonit ovat edullisia, alle 1 000 euroa kappaleelta. Droonin alapuolelle kiinnitetty ammus voi olla kevyt, kuten AGS-17-kranaattikonekiväärin 300-grammainen VOG-17M. Parhaaksi ammukseksi on kuitenkin todettu RPG-7-kevytsingon parikiloinen PG-7VL/VR, joka tosin vaatii kookkaamman droonin.

Itsemurhadrooni on todettu tehokkaammaksi kuin paljon käytetty, kranaateilla pommittava lentolaite, koska tähtäämisen hankaluuden takia se joutuu pysyttelemään vihollisen yläpuolella pitkään, jolloin se voidaan ampua alas tai pudottaa elektronisella häirinnällä. Kamikaze-droonin hyökkäys viedään loppuun sekunneissa, jolloin alas ampuminen ja häirintä on paljon vaikeampaa. Viime aikoina niillä on torjuttu jopa iranilaisia Shahed-136- vaanivia aseita ilmassa. FPV-droonin lennon hallinta vaatii kuitenkin jopa kymmenien tuntien simulaattorikoulutuksen.

Kyseessä ei ole täsmäase, kuten Javelin tai venäläisten Lancet, joissa on oma ohjautusjärjestelmä, mutta itsemurhadrooni on edullinen eikä koulutuskaan vaadi kalliita laitteita. FPV-droonien käyttäminen kamikaze-drooneina ei ole mikään uusi ajatus: Venäjällä ajatusta esiteltiin vuonna 2021, ja on viitteitä siitä, että Ukraina on käyttänyt niitä jo vuonna 2016. Viime vuoden helmikuussa alkaneessa Venäjän hyökkäyssodassa kumpikin osapuoli alkoi käyttää niitä ilmeisesti jo viime kesänä, mutta niiden käyttö yleistyi vain ukrainalaisten käsissä.

Joulukuuhun tultaessa niiden valmistus, käyttökoulutus ja käyttö oli jo täydessä vauhdissa. Tammikuussa Ukraina aloitti joukkorahoituskampanjan tuhannen FPV-droonin hankkimiseksi.