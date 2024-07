Kohteena olympialaiset – ISIS yrittää värvätä terroristeja Euroopassa

Viime vuoden lopun jälkeen lähes kaksi kolmasosaa ISIS-terroristijärjestöön liittyneistä pidätyksistä on kohdistunut Euroopassa teini-ikäisiin henkilöihin.

Länsimaiden turvallisuusviranomaisten kerrotaan olevan yhä enemmän huolissaan jihadistijärjestön muodostamasta uhkakuvasta muun muassa Pariisin olympialaisille.

ISIS:n alainen, Afganistanista ja Pakistanista noussut ISIS-K on myös lisännyt toimintaansa. Se ilmoitti tammikuussa toteuttaneensa iskun kirkkoon Turkissa ja maaliskuussa konserttihyökkäyksen Moskovassa.

King’s College -yliopiston professori Peter Neumannin tekemässä tutkimuksessa oli mukana 27 ISIS:iin liittyvää terrori-iskua tai viranomaisten estämää iskusuunnitelmaa. Yhtensä 58 epäillystä 38 oli iältään 13–19-vuotiaita. Europolin tietojen mukaan iskujen ja suunnitelmien määrä Euroopassa on nelinkertaistunut vuoden 2022 jälkeen.

CNN:n mukaan terroristit ovat laajentaneet erityisesti nuorille suunnattua rekrytointitoimintaa. Ääriliikkeiden verkkosivut ja sosiaalinen media tarjoavat tähän monia mahdollisuuksia.

– He eivät välttämättä ole kovin hyödyllisiä, he voivat tehdä virheitä tai muuttaa mieltään. Mutta he ovat vähemmän epäilyttäviä, sillä kuka pitäisi 13-vuotiasta terroristina? Yksikin riittää, Neumann sanoo.

TikTokin kaltaisten palveluiden algoritmit ohjaavat professorin mukaan teinejä ”kupliin”, joissa jihadistien rekrytoijat saavat heihin yhteyden.

ISIS-K:ta pidetään tällä hetkellä ISIS:n aggressiivisimpana ja kunnianhimoisimpana osana. Sen uskotaan suunnittelevan suurempia ja monimutkaisempia hyökkäyksiä länsimaissa. Ainakin kaksi Pariisin olympialaisiin kohdistuvaa iskusuunnitelmaa on pystytty estämään.