Ukraina muutti droonitaistelun peliksi – sotilaasta saa 12 pistettä, tankista 40

Ukraina palkitsee droonilentäjiä onnistuneista iskuista pisteillä, joilla heidän yksikkönsä voivat lunastaa palkintoja. Asiasta kertoo Telegraph.

Ohjelma on ollut olemassa kesästä lähtien, ja se kantaa nimeä ”Army of Drones: Bonus”. Sen takana on Ukrainan nykyinen puolustusministeri Myhailo Fedorov, joka astui virkaansa tammikuun puolivälissä.

– Olemme rakentaneet järjestelmän, joka kasvattaa yksiköiden tehokkuutta ja auttaa vapauden puolustamisessa, Fedorov kehuu.

Itse järjestelmä on varsin yksinkertainen. Mitä enemmän drooneilla isketään onnistuneesti venäläiskohteisiin, sitä enemmän pisteitä saa. Pisteillä voi taas hankkia esimerkiksi uusia pommi- ja maadrooneja.

Samalla eri sotilasyksiköt kilpailevat leikkimielisesti tulostaulukolla ykkössijasta. Mukana on lähes 400 eri yksikköä.

Kahdeksannetta sijaa pitävän 59. prikaatin Oleksandrin mukaan Ukrainassa käydäänkin nyt ”kyberpunk-sotaa”.

– Tulevaisuus on nyt, ja droonit tuovat sen mukanaan terminaattorin tavoin, Oleksandr toteaa.

Eri kohteista saa erilaisia pistemääriä. Venäläissotilaan haavoittamisesta saa kahdeksan pistettä, tappamisesta taas 12. Vihollisen droonilentäjä on 25 pisteen arvoinen. Panssarivaunusta pisteitä ropisee 40, raketinheittimestä 50 ja helikopterista 100.

Suurimman palkinnon, 120 pistettä, saa vangitsemalla droonin avulla venäläissotilaan.

Pistemäärät myös muuttuvat tarpeen mukaan. Sotavangin vangitsemisesta saatu pistemäärä kymmenenkertaistui, kun Ukraina alkoi tarvitsemaan lisää vankeja vankienvaihtoihin. Myös venäläissotilaan tappamisesta saatu pistemäärä kasvoi ensin kahdesta kuuteen ja myöhemmin kahteentoista.

Vastaavasti panssarien tuhoamisesta saatu pistemäärä on pienentynyt niiden muuttuessa yhä helpommiksi kohteiksi droonien täyttämällä taistelukentällä.

Droonisodankäynnin pelillistäminen tuo komentajille myös arvokasta tietoa vihollisen tappioista, sillä jokainen pistesaalis on vahvistettava erikseen videolta. Pistetaulukkojen mukaan Ukraina tappoi tai haavoitti 33 000 venäläissotilasta ja osui yli 100 000 kohteeseen pelkästään joulukuussa. Kasvua marraskuusta on noin kolmannes.

Järjestelmän etuna on myös se, että parhaat varusteet päätyvät yksikköihin, jotka käyttävät niitä taitavimmin.

– Bonusjärjestelmä antaa meille luotettavaa, vahvistettua tietoa siitä, mitä taistelukentällä tapahtuu. Raakadataa analysoidaan ja palautetta lähetetään asevoimille ja valmistajille aseiden kehittämiseksi, tiivistää aseverkkokauppa Bravelin toimitusjohtaja Andriy Hrytsenjuk.

Ukrainan värväysvaikeuksista on uutisoitu paljon. Tällaista ongelmaa ei ole kuitenkaan pistelistan kärkipäässä olevilla yksiköillä kuten 59. prikaatilla. Yksikkö onkin aktiivinen sosiaalisessa mediassa, jossa julkaistaan videoita onnistuneista iskuista.

– Tulokkaat näkevät tätä sisältöä ja haluavat päästä osaksi suosittua yksikköä. Pistelistan yläpää houkuttelee uusia alokkaita enemmän, Oleksandr selittää.

412. drooniprikaatin esikuntapäällikkö Artem Bielenkov taas painottaa, että pistejärjestelmä toimii sataprosenttisesti. Hän kuitenkin myöntää, että jotkut asiat vaativat vielä hienosäätöä.

– Sodassa on suoritettava tehtäviä, ei ainoastaan jahdattava pisteitä. Pistelista ei aina kerro tehokkuudesta, vaan intensiteetistä, hän selittää

– Kumpi on tärkämpää? Lopputulos, joka tarvitaan, vai lopputulos, joka on hyvä pisteiden kannalta?