Ukraina murskaa ilmatorjuntaa, nyt tuhoutui S-300-ohjusjärjestelmä

Ukraina on jatkanut iskuja hyökkääjän ilmatorjuntaan Venäjän miehittämillä alueilla. Iskuilla valmistaudutaan F-16-hävittäjien saapumiseen, kertoo ajatushautomo ISW.

Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi kertoi tiistaina, että puolustaja onnistui tuhoamaan Venäjän S-300-ilmatorjuntajärjestelmän ja tutka-aseman Donetskin alueella.

Syrskyi julkaisi iskusta jutun alla olevan videon.

Komentaja myös väitti, että Ukraina on aiemmin tuhonnut jo 20 S-300-laukaisualustaa ja 15 tutka-asemaa.

Ukraina saa ensimmäisen erän F-16-hävittäjiä lähiaikoina.

– Jatkamme Venäjän ilmapuolustuksen potentiaalin järjestelmällistä tuhoamista, jolla luomme suotuisat olosuhteet hävittäjien menestyksekkäälle käytölle, Syrksyi kirjoitti Telegramissa.

Footage of multiple Ukrainian ATACMS tactical ballistic missiles slamming into a Russian S-300 battery last night outside of Manhush, Donetsk Oblast, over 50 miles behind the front.

Multiple elements of the battery appear to have been hit, including the radar. pic.twitter.com/XLbLOuCuo1

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 16, 2024