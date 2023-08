Ukraina kiittää minivaltiota jättituesta: ”He ymmärtävät mitä on elää miehityksen alla”

Ukraina kiittää Luxemburgia saamastaan jättituesta.

Ukrainan puolustusvoimien julkaiseman videon mukaan maa on lahjoittanut Ukrainalle summan, joka on yli 20 prosenttia koko sen puolustusbudjetista. Lahjoitus on poikkeuksellisen suuri moniin muihin maihin verrattuna.

– He (luxemburgilaiset) ymmärtävät, mitä on elää miehityksen alla, Ukrainan puolustusvoimat toteaa videolla.

Video on katsottavissa tämän jutun lopussa.

Lahjoitusten joukossa on muun muassa ohjuksia, panssariajoneuvoja, miehittämättömiä ilma-aluksia (UAV) ja runsaasti muita sotilastarvikkeita.

Ukraina kiittää Luxemburgia saamastaan tuesta ja lupaa, ettei tule unohtamaan apua koskaan.

Luxemburg on noin puolen miljoonan asukkaan sisämaavaltio Länsi-Euroopassa. Toisen maailmansodan aikana se oli natsi-Saksan miehittämä.