Ukraina kertoo noin 13000 sotilaansa kaatuneen

– Meillä on viralliset arviot pääesikunnalta. Meillä on virallisia arvioita, jotka armeijan komentaja on antanut. Ne vaihtelevat 10 000:sta 12 500-13 000 kuolleeseen. Eli puhumme avoimesti kuolleiden määrästä, presidentin kansliapäällikön neuvonantaja Mykhailo Podolyak sanoi Ukrinformin mukaan.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi 30. marraskuuta, että ”Venäjän hyökkäys Ukrainaan toi kuoleman, tuhon ja mittaamattoman kärsimyksen”. Hänen arvioidensa mukaan ”yli 20 000 siviiliä ja 100 000 ukrainalaista sotilasta on kuollut tähän mennessä”.

Myöhemmin Euroopan komissio myönsi, että oli tehty virhe ja tiedot poistettiin.

Ukraina on ilmoittanut Venäjän tappioiksi yli 89 000 kaatunutta.

Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Mark Milley arvioi marraskuun alkupuolella, että Venäjä on kärsinyt aloittamassaan sodassa yli 100 000 kaatuneen ja haavoittuneen kokonaistappiot. Milleyn mukaan Ukrainan luvut ovat todennäköisesti samat.