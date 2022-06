Ukraina kertoo jo lähes 31 000 venäläisen kaatuneen

Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjä on menettänyt noin 30 950 miestä perjantaihin mennessä nyt sata päivää kestäneessä sodassa.

Ukrainan mukaan kaatuneiden joukossa olisi peräti 12 kenraalia. Viimeisin näistä on BBC:n mukaan kenraalimajuri Kanamat Botashev, jonka hautajaiset olivat torstaina.

Paikallisten tietojen mukaan hänen koneensa ammuttiin alas Luhanskin alueella viime viikolla. Hän oli korkeaarvoisin Venäjän hyökkäysjoukkojen menettämä lentäjä sodan alkamisen jälkeen 24. helmikuuta. Kenraali lensi Su-25 hävittäjällä, kun sitä ammuttiin BBC:n mukaan Stinger-ohjuksella.

Ukraina sanoo myös tuhonneensa 1 367 Venäjän panssarivaunua, 3 366 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 2 329 muuta ajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 210 lentokonetta, 175 helikopteria, 521 lennokkia, 95 ilmatorjuntayksikköä, 675 tykkiä ja 207 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 121.

Ukrainan tappioista saatiin jotakin tietoa maan presidentti Volodymyr Zelenskyin iltapuheesta torstaina.

– Tilanne (Ukrainan) itäosassa on erittäin vaikea. Menetämme 60-100 sotilasta joka päivä ja noin 500 haavoittuu.

