Ukraina kehittää sotaa mullistavaa asetta – Tämä on projekti ”Raivo”

Ukrainan miehittämättömät pommiveneet ovat vaikuttaneet valtavasti Venäjän laivaston toimintaan Mustallamerellä. Ukrainan 385. Erillinen prikaati on myös tiettävästi maailman ensimmäinen ainoastaan miehittämättömiin merialuksiin erikoistunut yksikkö.

Ukrainan meridroneihin perehtynyt laivastoasiantuntija H.I. Sutton kertoo Naval Newsin artikkelissaan, että Ukrainassa pyritään nyt kehittämään uutta merkittävästi aiempaa kyvykkäämpää meridronea alusta. Projekti FURY-nimellä englanniksi (suom. raivo) tunnettu hanke tulee sanoista First Ukrainian Robotic Navy eli Ukrainan ensimmäinen robottilaivasto. Uusi alus toimisi nimenomaan pinnan alla, suojassa ainakin osalta Venäjän puolustuksia.

FURY on mukana Ukrainan puolustusministeriön tämän viikon sunnuntaina järjestämässä Koneiden hyökkäys -teknologiatapahtumassa. Siinä esitellään miehittämättömän sodankäynnin tulevaisuutta.

Erilainen projekti

H.I Suttonin mukaan Ukrainassa on jo nyt käynnissä useita tunnettuja ja todennäköisesti myös monia salaisia hankkeita, joissa kehitetään uusia vedenalaisia droneja. Ukrainan asevoimilla on myös tiettävästi tällaisia aluksia taistelukäytössä. Aseista tiedetään kuitenkin varsin vähän.

Verkkouutiset kertoi esimerkiksi viime syksynä tästä löytyvässä jutussa venäläiskorvettia Mustallamerellä vahingoittaneesta iskusta. Venäläislähteiden mukaan räjähdys tapahtui pinnan alla eikä miehistöllä ollut siksi mitään mahdollisuutta estää hyökkäystä. Ukrainan turvallisuuspalvelu kertoi tuolloin käyttäneensä operaatiossa ”kokeellisia aseita”.

Verkossa on myös kiertänyt videomateriaalia Maritshkana tunnetusta ukrainalaisesta miehittämätömästä pienoissukellusveneestä. Noin kuuden metrin mittainen alus voidaan väitetysti varustaa tiedustelu- tai hyökkäystehtäviin. Sen kantaman on kerrottu olevan jopa tuhat kilometriä.

FURY on hankkeena kuitenkin poikkeuksellinen. Siinä ei kehitetä uutta alusta vaan pyritään hyödyntämään jo olemassa olevaa länsimaista dronea. Se aseistettaisiin ja muokattaisiin Ukrainan asevoimien käyttöön sopivaksi.

Uudesta aluksesta ei suunnitella pelkkää nykyisten kaltaista itsemurhadronea. Ajatuksena on, että miehittämätön pienoissukellusvene voitaisiin varustaa miinoilla tai torpedoilla ja mahdollisesti jopa ohjuksilla. Tämän perusteella aluksesta tulisi myös suhteellisen suuri.

LUE MYÖS:

Mystinen upseeri ”13” komentaa Ukrainan pelättyjä meridroneja: Tältä Venäjän laivojen upottaminen tuntuu

Käyttikö Ukraina uutta tuhoisaa asetta? Videon kerrotaan näyttävän savuavan Venäjän sotalaivan