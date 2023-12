Mystinen upseeri ”13” komentaa Ukrainan pelättyjä meridroneja: Tältä Venäjän laivojen upottaminen tuntuu

– En lepää ennen kuin Mustameri on jälleen vapaa, toteaa ainoastaan numerolla 13 tunnettu ukrainalaisupseeri.

Hän komentaa Ukrainan sotilastiedustelun pelättyä pommivenelaivastoa. Miehittämättömiä aluksia on käytetty runsaasti Mustallamerellä ja niillä on upotettu ja vahingoitettu Venäjän sotalaivoja.

Upseeri 13 kertoo The Timesin haastattelussa unelmoivansa koko Venäjän laivaston tuhoamisesta.

Brittilehti on saanut harvinaislaatuisen tilaisuuden tutustua Ukrainan sotilastiedustelun operoimaan meridronelaivastoon.

Tuttavallisemmin kirjainlyhenteellä GUR tunnettu sotilastiedustelu on paljastanut julkisesti kolme erilaista miehittämätöntä pommivenettä. Ukrainan on huhuttu operoivan myös vedenalaisia itsemurhadroneja. Tietoja ei kuitenkaan ole vahvistettu.

GUR:n aluksia on reportaasin mukaan Dnepr-joella sijaitsevassa tukikohdassa riittävästi koko Venäjän Mustanmeren laivaston tuhoamiseen. Timesin julkaisemalla videolla (alla) näytetään alusten rivistöjä hämyisessä varastohallissa.

Tämä on tiedostettu Moskovassakin. Venäläisiin laivastotukikohtiin on ilmestynyt sodan aikana erilaisia esteitä ja muita suojia, joilla pommiveneiden käyttöä on pyritty estämään. Uhkan tiedostamisesta huolimatta onnistumisia on yhä tullut.

13 avaa haastattelussa Krimin edustalla marraskuun 10. päivänä suoritettua operaatiota, jossa upotettiin kaksi venäläisalusta.

”He tiesivät, mutta eivät voineet mitään”

Ukrainalaiskomentajan mukaan veneet ajettiin hiljaa satama-alueelle Krimin Tshornomorskessa. Alukset kiersivät niiden varalle asetetut verkot ja etsivät sopivan hyökkäyssuunnan.

Venäläiset havaitsivat pian veneet ja alkoivat tulittaa vain vaivoin veden pinnalla erottuvia matalia siluetteja automaattiaseilla. Dronet kiihdyttivät kuitenkin niin nopeasti, ettei osumia tullut.

13 kertoo kahden veneen päässeen läpi yhä kiivaammaksi käyneestä venäläistulituksesta huolimatta. Ne osuivat Onadtra- ja Serna-luokan maihinnousualuksiin. Osuman saaneet venäläisalukset upposivat. Mukana meni ainakin yksi kyydissä ollut panssariajoneuvo.

– He tiesivät meidän olevan tulossa, mutta he eivät voineet tehdä mitään. Ilo oli käsittämätöntä. Tavoitteeni on ollut upottaa venäläinen alus ja saimme kaksi kerralla. Kukaan ei tietääkseni ole pystynyt vastaavaan aiemmin missään. Ja nyt meillä on uusi tavoite – haluamme upottaa jotakin suurempaa, 13 kertoo.

Läntiset kumppanit kiinnostuivat

13 aloitti sotaretkensä Venäjän laivoja vastaan tämän vuoden toukokuussa. Tuolloin kerrottiin venäläisen tiedustelulaiva Ivan Khursin kärsineen pahoja vaurioita mystisissä räjähdyksissä. Partioalus Sergei Kotov joutui dronejen uhriksi ensin heinäkuussa ja toistamiseen syyskuussa. Jälkimmäisessä tapauksessa laiva sai osuman vahingossa, kun venäläistä ilma-alusta paenneet pommiveneet ajoivat sitä päin kesken väistöliikkeiden.

Kaikkien iskujen takana on ollut 13:n johtama joukko Ukrainan sotilastiedustelun ohjaajia. He ajavat veneitä kauko-ohjauksella.

Pommivenelaivaston komentaja kuvaa aseita tehokkaiksi ja edullisiksi. Hänen mielestään sodankäynnin historiaa kirjoitetaan nyt vauhdilla uusiksi. Komentaja paljastaa ”läntisten kumppanien olevan hyvin kiinnostuneita näistä työkaluista”.

Upseeri kehottaa kuvittelemaan, miten paljon Sergei Kotovin kaltaisen aluksen rakentaminen ja varustaminen maksaa, miehistön koulutuksen vaatimista resursseista puhumattakaan.

– Vaikka laskisimme yhteen [kulut] kaikista hyökkäykseen käytetyistä droneista, puhutaan siltä tuhansia kertoja pienemmistä summista.

Myös Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU pyörittää omaa pommivenelaivastoaan.

SBU:n operoimat ”merivauvoina” tunnetut 450 kilon räjähteellä varustetut pommiveneet ovat iskeneet esimerkiksi Manner-Venäjää ja miehitettyä Krimiä yhdistävää Kertsinsalmen siltaa ja useita venäläisaluksia vastaan.

