Ukraina iski taas hyökkääjän öljyyn: Pirullinen kaava toimii

Rjazanin öljynjalostamo, jonka öljynjalostuskapasiteetti on noin 14 miljoonaa tonnia vuodessa, joutui perjantain vastaisena yönä menestyksekkään droneiskun kohteeksi. 180 kilometrin päässä Moskovasta etelään sijaitseva jalostamo on yksi Ukrainan suosikkikohteista – siihen on isketty useasti ja viimeksi elokuun alussa. Jalostamon omistaa Rosneft.

Rjazanin kuvernööri Pavel Malkov kertoi Telegram-kanavallaan, että kahdeksan Ukrainan dronea tuhottiin yön aikana ja niiden kappaleet putosivat teollisuusalueelle. Malkov ei venäläiselle virkaväelle ominaiseen tapaan maininnut ollenkaan palavaa öljynjalostamoa. Yhteensä Venäjän puolustusministeriö väitti ilmatorjuntansa tuhonneen yön aikana 92 Ukrainan hyökkäyslennokkia.

Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan Venäjän öljyinfrastruktuuriin elokuun aikana. Kyiv Independentin mukaan se iski elokuussa ainakin kahteentoista eri jalostamoon ja säilytyskohteeseen. Tämä pirullinen kaava vaikuttaisi toimivan: eräiden arvioiden mukaan Ukraina on onnistunut vahingoittamaan öljyteollisuutta siten, että Venäjän koko tuotantokapasiteetista on kadonnut noin 17 prosenttia.

Perjantain vastaisena yönä Ukraina iski myös Venäjän valtaamassa Luhanskissa sijaitsevaan kohteeseen. Iskun jäljistä levisi sosiaalisessa mediassa runsaasti kuvia, mutta aamulla vahinkojen laajuudesta ei ollut vielä tarkempaa selvyyttä.

–Bensiinistä on tulossa harvinaista nestettä, ja kaasu ja öljy palavat nopeasti, kirjoitti Ukrainan asevoimien dronesodankäynnin komentaja Robert ”Madjar” Brovdi Telegram-kanavallaan.