Ukraina iski Saratovin öljynjalostamoon

Ukrainan asevoimien pääesikunta kertoo sen droonien iskeneen 21. maaliskuuta vastaisena yönä Saratovin öljynjalostamoon Kaakkois-Venäjällä. Saratovin alue sijaitsee noin 700 kilometriä Ukrainasta koilliseen.
– Yritys jalostaa öljyä ja tuottaa polttoainetta sekä liuottimia miehitysarmeijan tarpeisiin. Saratovin jalostamo on yksi Venäjän vanhimmista öljynjalostamoista. Vuonna 2023 sen tuotantokapasiteetti oli 4,8 miljoonaa tonnia, kirjoittaa pääesikunta Telegramissa.
Iskun toteutti Ukrainan miehittämättömien ilma-alusjoukkojen (SBS) 1. erillisen keskuksen 414. prikaati “Madjarin linnut” ja 413. prikaati ”Reid” yhdessä muiden asevoimien yksiköiden kanssa.
Jalostamo kuuluu Rosneftille ja se tuottaa yli 20 erityyppistä öljy- ja kemianteollisuuden tuotetta, kertoo SBS Facebookissa.
Pääesikunnan mukaan osumia saivat jalostusyksikkö ja RVS-1000-öljysäiliöön. Maastopaloja seuraavan NASA FIRMS-palvelun satelliittikuvissa näkyy paloja säiliöiden alueella.