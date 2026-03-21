Ukraina iski Saratovin öljynjalostamoon

Ukrainan asevoimien pääesikunta kertoo sen droonien iskeneen 21. maaliskuuta vastaisena yönä Saratovin öljynjalostamoon Kaakkois-Venäjällä. Saratovin alue sijaitsee noin 700 kilometriä Ukrainasta koilliseen.

– Yritys jalostaa öljyä ja tuottaa polttoainetta sekä liuottimia miehitysarmeijan tarpeisiin. Saratovin jalostamo on yksi Venäjän vanhimmista öljynjalostamoista. Vuonna 2023 sen tuotantokapasiteetti oli 4,8 miljoonaa tonnia, kirjoittaa pääesikunta Telegramissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Iskun toteutti Ukrainan miehittämättömien ilma-alusjoukkojen (SBS) 1. erillisen keskuksen 414. prikaati “Madjarin linnut” ja 413. prikaati ”Reid” yhdessä muiden asevoimien yksiköiden kanssa.

Jalostamo kuuluu Rosneftille ja se tuottaa yli 20 erityyppistä öljy- ja kemianteollisuuden tuotetta, kertoo SBS Facebookissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Pääesikunnan mukaan osumia saivat jalostusyksikkö ja RVS-1000-öljysäiliöön. Maastopaloja seuraavan NASA FIRMS-palvelun satelliittikuvissa näkyy paloja säiliöiden alueella.