Ukraina iski jälleen Venäjän öljyinfrastruktuuriin

Ukrainan armeijan kerrottiin iskeneen öljyinfrastruktuuriin Venäjän ja Venäjän miehittämillä alueilla myöhään 30. joulukuuta, uutisoi The Kyiv Independent viitaten venäläisiin Telegram-mediakanaviin.

Alustavien raporttien mukaan Ukrainan joukot iskivät Tuapsen öljynjalostamoon Krasnodarin aluepiirissä.

Laituri ja jalostamon laitteet vaurioituivat, paikallisviranomaiset kertoivat myöhemmin ja lisäsivät, että viisi kotia vaurioitui ja kaksi ihmistä loukkaantui hyökkäyksessä.

”Yhdessä laiturissa syttynyt tulipalo sammutettiin nopeasti. Myös jalostamon alueella sammutettiin tulipalo 300 neliömetrin alueella”, Krasnodarin aluepiirin operatiivinen esikunta ilmoitti tiedotteessa.

Aiemmin illalla Telegram-mediakanavat väittivät asukkaiden raportteihin viitaten, että Ukrainan armeija hyökkäsi myös Venäjän miehittämään Rovenkiin Luhanskin alueella.

Sosiaaliseen mediaan jaetut ja paikallisten asukkaiden kuvaamat valokuvat ja videot näyttävät näyttävän suuria liekkejä, jotka nousevat öljylaitoksista.

Kiova on jatkanut kampanjaansa Venäjän öljy- ja kaasuinfrastruktuuria vastaan, joka on Moskovan keskeinen tulonlähde ja joka auttaa rahoittamaan sen hyökkäystä Ukrainaan.

Tuapse on ollut säännöllisten hyökkäysten kohteena. Tuapsen jalostamo pystyy jalostamaan noin 12 miljoonaa tonnia raakaöljyä vuodessa.