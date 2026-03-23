Latvia valmistelee 1,8 euron hintakattoa dieselille

Öljyn hinnan raju nousu Iranin sodan vuoksi näkyy autoilijoille kallistuneina polttoaineen hintoina.

Aalto-yliopiston professori Peter Lund arvioi Iltalehdessä, että bensiinin hinta voi Suomessa nousta ensi kesänä jopa kolmeen euroon litralta. Polttoaine.net– sivuston mukaan dieselin litrahinta on jo nyt monin paikoin lähes 2,30 euroa.

Polttoaine on kallistunut voimakkaasti myös Baltiassa. Virossa ja Latviassa diesel maksaa jo yli kaksi euroa litralta.

Viron yleisradio ERR kertoo, että Latvian hallitus on herännyt autoilijoiden tuskaan.

Latvian pääministeri Evika Siliņan mukaan tavoitteena on löytää ratkaisu tai hintakatto, jolla dieselin litrahinta huoltoasemilla ei nouse yli 1,8 euroon.

– Voimme aloittaa valmisteveron muutoksilla ja tarkastella sen jälkeen myös muita veroja. Näin voimme reagoida hinnannousuun joustavasti. Näemme, ettei Lähi-idän tilanne välttämättä ratkea nopeasti, Latvian pääministeri Evika Siliņa sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Pöydällä on kolme päävaihtoehtoa: polttoaineveron alentaminen, hintakaton asettaminen tai niin sanottujen ylivoittojen verottaminen. Ratkaisusta ei vielä ole tehty päätöstä.

Monet talousasiantuntijat pitävät veron alentamista tehokkaimpana keinona. Latvian talousministeriössä kuitenkin epäillään, että veronkevennyksen hyöty ei välttämättä siirtyisi täysimääräisesti kuluttajille.

Latvian hallitus aikookin kiristää myös markkinavalvontaa. Suunnitteilla on lisäksi malli, jossa polttoaineen vähittäiskauppiaille voidaan määrätä lisäveroa poikkeuksellisen suurista voitoista. Ministerin mukaan tavoitteena on estää tilanne, jossa jälleenmyyjät kasvattaisivat voittojaan kansainvälisen kriisin varjolla.

Latviassa esimerkiksi pankit joutuivat maksamaan vastaavaa poikkeusveroa korkeiden korkojen aikana.

