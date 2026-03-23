Ruotsi aikoo laskea polttoaineveroja kesäksi

Ruotsin hallitus ehdottaa kevään lisätalousarviossa tilapäistä polttoaineverojen alennusta. Syynä on Iranin sodan aiheuttama öljyn hinnan nousu, kertoo Dagens Nyheter.

Pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan Ruotsi ei voi vaikuttaa Lähi-idän levottomuuksiin tai kaasun ja öljyn maailmanmarkkinahintoihin, mutta hallitus voi pyrkiä lieventämään niiden taloudellisia vaikutuksia kotitalouksille.

Ruotsin hallitus haluaa alentaa dieselin veroa 40 äyrillä litralta ja bensiiniveroa yhdellä kruunulla litralta 1. toukokuuta–30. syyskuuta. Toimenpiteiden hinnaksi arvioidaan runsaat 1,6 miljardia kruunua.

Ruotsi hakee myös EU-komissiolta lupaa vielä suurempaan veronalennukseen. Jos komissio hyväksyy hakemuksen, polttoaineveroa voitaisiin laskea noin kolmella kruunulla litraa kohti viiden kuukauden ajaksi.

Kotitalouksille on tulossa myös sähkö- ja kaasutuki kesän ajaksi. Sen suuruus olisi Ruotsin hallituksen mukaan 1 000–2 000 kruunua kotitaloutta kohti. Yrityksille tukea ei makseta.

Iranin sodan kärjistyminen on saanut useat EU-maat hakemaan helpotusta polttoaineen hinnannousuun. Espanja ja Italia ovat jo keventäneet polttoaineverotusta. Myös Latviassa on ilmoitettu vastaavista toimista, ja Irlannissa valmistellaan valmisteveron alennusta osana laajempaa tukipakettia.

LUE MYÖS:

Latvia valmistelee 1,8 euron hintakattoa dieselille