Venäjän droonit metsästävät haavoittuneita sotilaita

– Jos kyseessä on kriittinen vamma, se on yleensä tappava, ukrainalainen lääkintämies Dmytro, joka käyttää kutsumerkkiään Winnie, kertoi The Kyiv Independentille evakuointiautossaan lähellä rintamaa.

Haavat alueilla, joilla kiristyssiteitä ei voida käyttää, ovat usein tappavimpia, kuten pään, rinnan, vartalon tai nivusten vammat, hän selitti.

– Haluaisimme tehdä jotain, mutta siihen ei ole yksinkertaisesti mitään mahdollisuutta. Vihollinen tuntee rintaman niin hyvin, ettei siihen ole mitään keinoa, Winnie sanoi.

Droonien hallitsemalla taistelukentällä Ukrainan sotilaat, jotka kantavat haavoittunutta toveriaan ja liikkuvat usein hitaasti, ovat Venäjän joukkojen ensisijaisia ​​kohteita. Se tarjoaa mahdollisuuden aiheuttaa useita uhreja kerralla.

Haavoittuneen sotilaan raahaaminen taistelukentän poikki tekee heistä helppoja kohteita venäläisille drooneille, varsinkin kun ajoneuvot eivät pääse lähemmäksi kuin 10–20 kilometriä etummaisista asemista.

Haavoittuneiden on usein odotettava tunneista päiviin, joskus jopa yli kuukauden, jolloin kriittisesti haavoittuneilla on vain pienet selviytymismahdollisuudet. Komentajien on usein mahdotonta tietää, milloin tai edes onko evakuointi mahdollista, vaikka monet lupaavatkin ”pian”, upseerit sanovat.

Riippumatta siitä, kuinka paljon he haluavat evakuoida haavoittuneita, sotilaat sanovat tietävänsä, että asemiin siirtyminen ja niistä poistuminen on jo valmiiksi vaarallisin osa tehtävää, ja täysin varustellun toverin kantaminen tekee siitä itsemurhaa.

– Venäjän joukot kuuntelevat tarkasti Ukrainan radioviestintää ja lähettävät parven tappavia drooneja heti kuultuaan sanan ”evakuointi”, Winnie sanoo.

Hän joutuu nykyään harvoin evakuointitehtäviin, mutta silloin hän kuljettaa haavoittuneita sotilaita uhrien keräyspisteistä väliaikaisiin sairaaloihin, joita kutsutaan vakautuspisteiksi. Kokemuksensa perusteella hän arvioi, että 80 prosenttia niistä, jotka olisivat voineet selvitä hengissä, jos evakuointi olisi tapahtunut ajoissa, kuolivat rintamalla.

Winnie sanoo, että on emotionaalisesti vaikeaa tarjota toivoa kriittisesti haavoittuneille sotilaille radioviestinnän tai Starlink-satelliittijärjestelmän kautta, varsinkin kun on selvää, että sotilasta ei voi enää auttaa.

– Vaikka tiedätkin, että henkilö on poissa eikä evakuointia tapahdu, yrität silti antaa hänelle toivoa, jotta hän voi rentoutua hieman viimeisinä hetkinään, Winnie sanoi Kyiv Independentille tuijottaen kaukaisuuteen.

– Droonien seuratessa jokaista liikettä ylhäältä päin, Venäjä tunnistaa nopeasti uhrien keräyspisteiden likimääräiset sijainnit riippumatta siitä, kuinka usein Ukraina siirtää niitä, usein tuntien välein, Winnie jatkoi.