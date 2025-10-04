Ukraina iski Äänisellä seilanneeseen ohjusveneeseen

Ukrainan erikoisjoukot iskivät varhain lauantaiaamuna Äänisellä seilanneeseen ohjusveneeseen, kertoo Ukrainska Pravda.

Erikoisjoukkojen mukaan Bujan-M -luokan ohjuskorvetti Grad oli matkalla Itämereltä Kaspianmerelle. Kaksi merta ovat yhteyksissä toisiinsa lukuisista kanavista, suluista ja joista koostuvan Volgan–Itämeren vesitien kautta.

Isku tapahtui kello 4.31 paikallista aikaa ja osui aluksen konehuoneen oikeanpuolimmaiseen osaan. Tarkemmat tiedot vaurioista ja iskun laadusta ovat vielä epäselviä.

Bujan-luokan korvetit ovat Venäjän laivaston moderneimpia aluksia, ja ne on suunniteltu operoimaan rannikoiden ja jokien matalissa vesissä. Grad otettiin käyttöön joulukuussa 2022, ja se on sittemmin sijoitettu Itämeren laivastoon.

Alukset on varustettu muun muassa Kalibr-risteilyohjuksilla, joiden kantama on yli 2000 kilometriä. Lisäksi aseistukseen kuuluu 100 millimetrin tykki sekä Komar-ilmatorjuntaohjuksia.

– Erikoisjoukot jatkavat asymmetrisia ja herkkiä operaatioita vihollisen pysäyttämiseksi, erikoisjoukkojen tiedotteessa todetaan.

Tapaus ei ole ensimmäinen, jossa Bujan-M -luokan korvetit ovat joutuneet Ukrainan hampaisiin. Vuoden 2022 jälkeen korvetit Veliki Ustjug, Serpuhov ja Vyšni Volotšjok ovat vaurioituneet Ukrainan iskuissa.