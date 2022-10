Ukraina etenee idässä, tärkeä huoltotie uhattuna

Ukrainan asevoimien kerrotaan jatkaneen hyökkäystä rintaman koillisosassa Harkovan alueelta kohti miehitettyä Luhanskia. Ainakin 300 haavoittunuttaa venäläissotilasta on tiettävästi siirretty Luhanskissa sijaitsevaan sairaalaan.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien perusteella joukot olisivat edenneet Kupjanskin kaakkoispuolelle yhä lähemmäs Svatoven kaupunkia. Venäjän joukot vetäytyivät Svatoven ja Kreminnan tuntumaan Oskil-joelta kuukausi sitten tehdyn Ukrainan vastahyökkäyksen seurauksena.

Alueella on käyty viime päivinä kiivaita taisteluita, sillä venäläisten vahvistukset ovat tehneet useita paikallisia hyökkäyksiä.

Venäjän puolustusministeriö on ilmoittanut maan joukkojen torjuneen uudet hyökkäykset tykistötulen ja ilmaiskujen tukemana. Separatistiyksiköt ovat väittäneet hallitsevansa edelleen Svatoven ja Kreminnan välistä maantietä, joka on strategisesti tärkeä alueen huoltoyhteyksien kannalta.

ISW-ajatuspajan mukaan Venäjän puolustusministeriö on julkaissut aiempaa tarkempia tietoja Harkovan ja Luhanskin seuduilla käydyistä taisteluista. Taustalla on venäläisten sotilasalan bloggaajien arvostelu niukasta tiedotuslinjasta.

Sotaa seuraavan venäläisen Rybar-kanavan mukaan Ukraina olisi keskittänyt yli 10 000 sotilasta Svatoven ja Kreminnan alueelle. Ukrainan 14. mekanisoidun prikaatin sanotaan hyökänneen viimeisen vuorokauden aikana kolmella pataljoonalla kohti Venäjän asemia.

Visual confirmation that Ukrainian forces have liberated Lozova in Kharkiv and Stelmakhivka in Luhansk. Ukrainian forces are less than 15 km away from the city perimeter of Svatove. #Ukraine #Kharkiv #Luhansk #Svatove pic.twitter.com/nxgtGb2gXg

— Ukraine War Monitor 🇺🇦 (@monitor_ukraine) October 9, 2022