Ukraina: Bahmut on Venäjän kohde numero yksi

Ukrainan asevoimien itäisen ryhmän tiedottaja Serhi Tšerevatji sanoo CNN:n mukaan, että Ukrainan joukot pitävät kiinni Bahmutista. Hän kuvaisi tilannetta ”erittäin vaikeaksi, mutta se on hallinnassa”.

Venäläiset näyttivät edenneen kaupungissa muutama päivä sitten, mutta ovat kärsinet myös vakavia tappioita.

– Bahmutista on tullut miehitysarmeijan ykköskohde ja he yrittävät murtautua puolustuksemme läpi saavuttaakseen Pokrovskin, Slovianskin ja Kramatorskin suunnan osoittaakseen ainakin jonkin verran menestystä taistelukentällä, Tšerevatji sanoi.

Samaan aikaan Hersonissa alueellisen sotilashallinnon päällikkö Jaroslav Januševich sanoi, että Venäjän joukot ovat jälleen pommittaneet asuinalueita. Hän sanoi, että yksi siviili kuoli ja kaksi loukkaantui lauantaina.

Ukrainan viranomaiset kertovat, että Venäjä jätti miinoja koko Hersonin alueelle, ja kansallisen poliisin mukaan he ovat takavarikoineet 4 200 räjähdettä ja tuhonneet 1 250.

Russia is bringing more and more troops to Bakhmut. The enemy is attacking from several directions and is trying to take the city into operational encirclement. The "Skala" intelligence battalion uses all types of weapons to deter the Russians. pic.twitter.com/8ySZiKwxI7

— Dmitri (@wartranslated) December 4, 2022