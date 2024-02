Ukraina ampunut tänään alas jo kolme hävittäjää – tästä Venäjän yletön riskinotto kertoo

Ukraina on ampunut alas pelkästään tämän päivän aikana jo kolme Venäjän modernia Suhoi-hävittäjää.

Ukrainan asevoimat kertoo, että aamulla uutisoidun Su-34-koneen lisäksi kaksi hävittäjäpommittajaa on ammuttu alas itäisessä Ukrainassa.

-13 tuhottua venäläiskonetta 12 päivässä, varastostamme loppuvat vitsit Venäjän lentokoneiden suhteen, Ukrainan asevoimien tilillä sanailtiin.

Alle kahden viikon aikana tuhottuihin koneisiin on kuulunut Su-34- ja Su-35-hävittäjiä sekä arvokas AWACS-tutkavalvontakone.

Venäläissyntyinen, nykyisin Saksassa asuva tutkija ja Itä-Euroopan asiantuntija Sergei Sumlenny esittää X-alustalla arvionsa siitä, miksi Venäjä ei tunnu välittävän kalliista kalustomenetyksistä.

– Se voi olla merkki Venäjän epätoivoisesta yrityksestä työntää Ukrainaa maassa nyt niin paljon kuin mahdollista (kun Ukrainalla on vaje tykistöammuksista), piittaamatta ennennäkemättömistä tappioista ilmailussa. [Vladimir] Putinilla on ”vaalinsa” kolmen viikon kuluttua, Sumlenny sanoo.

Venäjällä pidetään presidentinvaalit vajaan kolmen viikon kuluttua 17. maaliskuuta.

