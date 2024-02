Venäjän Suhoi ammuttiin taas alas: Jo kymmenen konetta pudotettu lyhyessä ajassa

Ukraina tiedottaa ampuneensa jälleen alas edistyneen venäläisen hävittäjäkoneen. Ukrainan ilmavoimat kertoi torstaina aamulla sosiaalisen median tileillään pudottaneensa Su-34-rynnäkkökoneen maan itäosassa. Kone kuuluu Venäjän moderneimpaan kalustoon.

Hyökkääjän ilmavoimille on kertynyt viimeisen parin viikon aikana poikkeuksellisen kovia tappioita.

Ukrainalaiset ovat pudottaneet 11 päivän aikana peräti kymmenen venäläistä konetta.

Ukrainan asevoimat juhlisti voittoja tiistaina julkaisemalla alla olevan videon. Käsiään heiluttava ukrainalaissotilas istuu siinä ZU-23-2-ilmatorjuntatykin piippujen päälle. Ase on tuttu suomalaisillekin.

”Sergeinä” tunnettu asejärjestelmä on käytössä puolustusvoimissa nimellä 23 Ilmatorjuntakanuuna 61 (23 ItK 61) ja modernisoituna versiona 23 ItK 95.

POV: You read the news about the downing of 9 planes in 10 days. pic.twitter.com/uo8pAgUVFL

One more Russian Su-34 aircraft was shot down by Ukrainian Defenders in the Eastern direction – commander of Ukrainian Air Forces.

Glory! pic.twitter.com/x2OoECZBfD

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 29, 2024