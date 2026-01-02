Uhkaus Kremlistä: Suomen on maksettava

Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev kommentoi viestipalvelu X:ssä kovasanaisesti tasavallan presidentti Alexander Stubbin uudenvuodenpuhetta. Puheessaan Stubb totesi muun muassa, että Suomen ja Venäjän suhteet ovat muuttuneet pysyvästi.

– Joku Stubb sanoo, että Suomen suhteet Venäjään ovat muuttuneet ikuisiksi ajoiksi. Samaa mieltä. Minäkin toivon niin, Medvedev kirjoittaa X:ssä.

Kirjoitustaan Medvedev jatkaa toteamalla, että hän toivoo, ettei Venäjä koskaan toista bolshevikkien ”vuoden 1917 mokaa”. Tällä hän viitannee tapahtumiin, jotka johtivat Suomen itsenäistymiseen Venäjästä vuonna 1917.

– Suomen on maksettava ilkeästä russofobiastaan. Itse asiassa se maksaa jo. Stubb puhuu ja kansalaiset maksavat laskun, hän jatkaa uhmakkaana.

Kirjoituksessaan Medvedev ei tarkenna, millä tavalla Suomen hänen mielestään pitäisi ”maksaa”. Kirjoitus edustaa tyypillistä venäläistä retoriikkaa, jolla pyritään luomaan pelon ilmapiiriä naapurimaissa.

Dmitri Medvedev toimi Venäjän presidenttinä yhden kauden ajan vuosina 2008–2012. Sekä hänen edeltäjänsä että seuraajansa Venäjän presidenttinä on Vladimir Putin. Putinin palattua valtaan 2012 Medvedev siirtyi maan pääministeriksi. Nykyään hän toimii maan turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajana.

Medvedevin äskeinen uhmakas ulostulo ei ole ensimmäinen laatuaan, ja hän on aiemminkin nimitellyt kovasanaisesti Alexander Stubbia ja suomalaisia. Medvedevin käyttäytyminen muuttui kovasanaisempaan suuntaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa 2022.