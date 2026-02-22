Uhkailua ja rahaa – näin Venäjä pyrkii takaisin urheiluun

Venäjä ”painaa päälle niin pirusti” päästäkseen takaisin urheilun arvokisoihin, paljastaa Ruotsin curlingliiton puheenjohtaja Michael Marklund. Expressenin haastattelussa Marklund kertoo Venäjän uhkaavan kansainvälistä lajiliittoa jopa oikeustoimilla.

– He haluavat mukaan. He ovat kovia ja heillä on valtion rahat takanaan, hän sanoo.

Venäjä suljettiin pois kansainvälisistä curlingkisoista maan hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Venäläisurheilijat kilpailevat kuitenkin oman lippunsa alla maaliskuussa järjestettävissä paralympialaisissa, ja Venäjä pyrkii nyt takaisin myös muihin urheilukisoihin.

Venäjän junioreille on jo sallittu pääsy nuorten curlingin sekaparien MM-kisoihin toukokuussa Kanadassa, Expressen kertoo. Venäjä yrittää myös painostaa tiensä aikuisten arvokisoihin, Marklund sanoo.

– He uhkaavat haastaa kansainvälisen lajiliiton oikeuteen.

Asia voi ruotsalaisen mukaan edetä urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen. Venäläisten osallistumisesta curling-kisoihin tullaan lisäksi keskustelemaan kansainvälisen curlingliiton kokouksessa myöhemmin keväällä. Marklund toteaa tilanteen huolestuttavan etenkin Ukrainaa.