UEFA maksaa solidaarisuusrahaa Venäjän mutta ei Ukrainan jalkapalloseuroille

Viimeiset kolme kautta Venäjän jalkapalloseurat ovat The Guardianin mukaan saaneet lähes 11 miljoonaa euroa Euroopan jalkapalloliitto UEFAlta.

Niille on maksettu, vaikka niiden osallistuminen eurooppalaisiin kilpailuihin – Mestarien liigaan, Eurooppa-liigaan ja Konferenssiliigaan – on ollut estetty.

Samaan aikaa tuki on evätty viideltä ukrainalaisjoukkueelta edellisen kahden kauden ajan. Syyksi seuroille on ilmoitettu niiden sijaitseminen ”sota-alueella”.

Odessan, Mariupolin, Zaporižžjan ja Harkovan seurat ovat valittaneet asiasta UEFAn puheenjohtajalle.

Kyse on niin sanotusta solidaarisuusrahasta. UEFA antaa osan lippu- ja tv-tuotoistaan joukkueille, jotka eivät pääse Euroopan kilpailuihin, koska niiden sijoitus kansallisilla sarjatasoilla ei ole riittävän korkea. Ajatuksena on, että ne voisivat kehittyä ja kilpailla suuria voittorahoja saavia joukkueita vastaan.

Kaudeksi 2022–23 UEFA siirsi Venäjän jalkapalloliitolle 3,3 miljoonaa euroa ja saman verran seuraavaksi kaudeksi. Viime kaudeksi se antoi 4,2 miljoonaa euroa. Sääntöjen mukaan liitto on velvoitettu siirtämään nämä varat seuroille.

Eräs Venäjän komission jäsen, joka hyväksyi maksujärjestelyn vuonna 2022 kertoi Current Timelle, miten järjestelmä toimii:

– Koska rahat maksetaan vuosittain UEFAn kertoimien mukaisesti [jotka perustuvat joukkueiden suoritukseen edellisellä kaudella], miten ne voidaan laskea, jos sarjataulukossa on pysyvästi nolla pakotteiden takia? Päätettiin, että viimeisten viiden kauden kerroin on 4,3, jonka mukaan rahat maksetaan siihen asti, kun pakotteet päättyvät… Mutta Ukrainan joukkueet ovat viime vuosina jääneet roikkumaan. Tämä on ymmärrettävää, koska osa alueesta on miehitetty ja osa on lähellä sota-aluetta. Jotkut joutuvat pelaamaan kotiotteluita Itä-Euroopassa… Tämän vuoksi viimeisenä kolmena vuonna Ukrainan kerroin on kahdesti ollut alempi kuin Venäjän virtuaalisesti luotu kerroin. Maa, joka pelaa jalkapalloa, saa vähemmän rahaa kuin Venäjä, joka ei pelaa, hän summaa.

Hän on varma, että UEFAn hallitus ei reagoi, koska sekaantumatta jättäminen merkitsee kasvojen säilyttämistä.

UEFA lupasi Current Timelle selityksen rahojen maksuista, mutta ei lopulta koskaan vastannut.