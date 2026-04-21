KSML: Nainen nosti lähes 30000 euroa tukia – kävi samaan aikaan töissä

Jyväskylässä asuva nainen nosti ansiosidonnaista päivärahaa lähes 30 000 euron edestä, vaikka kävi samaan aikaan töissä, kertoo Keskisuomalainen.

Nainen haki vuosina 2020–2022 ansiopäivärahaa Yleisestä työttömyyskassasta ilmoittamalla olevansa työtön, vaikka kävi samaan aikaan töissä. Kaikkiaan hän teki 22 hakemusta.

Hakemusten perusteella työttömyyskassa maksoi naiselle etuuksia runsaat 28 700 euroa.

Lopulta nainen jäi kiinni ja asia eteni käräjäoikeuden käsittelyyn.

Keski-Suomen käräjäoikeudessa nainen myönsi teon, mutta vetosi vaikeaan elämäntilanteeseen. Oikeus katsoi kuitenkin, että menettely oli pitkäkestoista ja tietoista, sillä nainen täytti hakemukset itse.

Nainen tuomittiin törkeästä petoksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tuomion mukaan työttömyyskassa vastaa maksettujen etuuksien takaisinperinnästä.

Näin tuen suuruus määräytyy

Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa haetaan työttömyyskassasta. Ansiopäiväraha määräytyy aiempien palkkatulojen perusteella, mutta vain osa tuloista pienentää etuutta.

Etuus koostuu kiinteästä perusosasta ja palkkaan sidotusta ansio-osasta. Perusosa on noin 800 euroa kuukaudessa, ja ansio-osa on pääosin 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Noin 3 535 euron ylittävältä palkanosalta korvaus laskee 20 prosenttiin, mikä hillitsee suurituloisten etuuksia. Keskimäärin päiväraha on keskituloisilla noin 60 prosenttia aiemmasta palkasta, ja se pienenee portaittain työttömyyden pitkittyessä.

Päivärahaa vähentävät esimerkiksi osa-aikatyöstä ja yritystoiminnasta saadut tulot. Sen sijaan esimerkiksi osingot, apurahat, stipendit tai lapsilisät eivät vaikuta päivärahaan lainkaan. Järjestelmä perustuu siihen, että etuus korvaa menetettyä palkkatuloa, ei kaikkia muita tuloja.

