Duumasta kova uhkaus Suomelle – ”Toimitte samoin kuin Ukraina ennen erikoisoperaatiota”

Suomen toiminta saattaa johtaa sotaan Venäjän kanssa, ärähtää venäläinen kansanedustaja, duuman puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Aleksei Zhuravljov perjantaina julkaistussa Gazeta.ru:n haastattelussa.
Suomen Nato-jäsenyys, valtiojohdon Venäjä-vastainen retoriikka ja muiden länsimaiden pyrkimykset sijoittaa ydinaseita Suomeen ovat Zhuravljovin mukaan tekijöitä, jotka voisivat johtaa sotilaalliseen konfliktiin.
Äärinationalistista liberalidemokraattista puoluetta edustava Zhuravljov tunnetaan Venäjällä sotaisana poliitikkona, joka on muun muassa vaatinut koko Ukrainan liittämistä Venäjään. Hän on myös uhkaillut Iso-Britanniaa, Ranskaa ja Saksaa ydinaseiskuilla.
Zhuravljov syyttää Suomea erityisesti ydinsulkusopimuksen rikkomisesta. Hänen mukaansa Suomi yrittää hankkia ydinaseita.
– Suomi nautti pitkään vauraudesta, kun maa oli puolueeton ja ylläpiti erittäin ystävällisiä suhteita Venäjään. Nyt tilanne on muuttunut dramaattisesti, Zhuravljov sanoo.
– Helsingistä on tulossa rauhanomaisen naapurin sijaan vaarallinen valtio Venäjälle, joka uhkaa meitä sapelinkalistelulla.
Kansanedustaja huomauttaa, että Suomi toimii nyt suurin piirtein samoin kuin Ukraina ennen ”erikoisoperaatiota”.
– Silloin [Volodymyr] Zelenskyi alkoi laulamaan omista ydinaseista. On harmi, että Suomi ei ole vetänyt tästä mitään johtopäätöksiä, vaikka syytä olisi, Zhuravljov toteaa.
Zhuravljovin väitteet kytkeytyvät suunnitelmiin muuttaa ydinenergialakia ja rikoslakia, jotta Suomi voisi osallistua täysimääräisesti Naton ydinpelotteeseen. Tällä hetkellä tiukka lainsäädäntö estää kaikenlaisen ydinaseiden käsittelyn ja maahantuonnin.
Toisin kuin venäläismedia väittää, Suomeen ei olla kuitenkaan pysyvästi sijoittamassa ydinaseita.
Aiemmin torstaina Venäjän valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti linjasi, että Kreml tulee ottamaan puolustussuunnitelmissa huomioon mahdollisuuden, että Suomeen sijoitetaan ydinaseita. Venäjän Helsingin-suurlähetystön lähteiden mukaan venäläisdiplomaatit toivovat, että Suomi on tietoinen päätöksen seurauksista.
– Ei tarvitse olla sotilasasiantuntija ymmärtääkseen, että edes teoreettinen mahdollisuus ydinaseiden ilmestymiseen Suomen maaperälle otetaan sotilassuunnittelussa huomioon, diplomaattilähde kommentoi Ria Novostille.
Jotkut venäläismediat menivät kuitenkin tätäkin pidemmälle. Yksi Venäjän suurimmista päivälehdistä, Moskovski Komsomolets, uutisoi Karjalan-painoksessaan perjantaina, että ydinaseiden sijoituspaikka on jo valittu.
– Aseiden sijoituspaikaksi pohditaan Kuopiota, joka sijaitsee 350 kilometrin päähän Pietarista ja vain 500 kilometrin päässä Petroskoista, uutisessa todetaan.
Lähdettä sijoituspaikkauutiselle ei tosin uutisessa mainittu.