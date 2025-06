Keskimääräinen amerikkalainen on miljonääri, toteaa ammattisijoittaja ja Salkunrakentaja-mediaan kirjoittava Antti Leinonen.

– Amerikkalaismiljonäärin varallisuudesta noin 40 prosenttia on osakkeissa ja omistusasunnon osuus on 25 prosenttia. Tyypillinen suomalainen on puolet amerikkalaista köyhempi, Leinonen sanoo X-päivityksessään.

Salkunrakentajan artikkelissaan hän toteaa, että numeroiden valossa yhdysvaltalainen kotitalous on edelleen verrattain varakas, vaikka amerikkalaiskuluttajilla onkin omat taloushuolensa.

Amerikkalaisen kotitalouden nettovarallisuuden keskiarvo on hulppeat miljoona dollaria, Leinonen toteaa viitaten The Hustlen juttuun. Miljonäärien lukumäärä on maassa kymmenkertaistunut 1960-luvun alusta katsottuna.

Keskiarvo antaa kuitenkin väärän kuvan tyypillisen kotitalouksien varallisuudesta Yhdysvalloissa, jossa rikkain kymmenys omistaa liki 70 prosenttia varallisuudesta.

– Varallisuuden mediaani, eli suuruusjärjestykseen laitetun lukusarjan keskimmäinen arvo, oli 193000 euroa. Suomessa kotitalouksien varallisuuden mediaani oli 96000 euroa vuonna 2023 Tilastokeskuksen mukaan, Leinonen vertailee.

Yhdysvalloissa yrittäjät ovat rikastuneet etenkin alueellisilla ja keskikokoisilla liiketoiminnoilla, kuten autokaupoilla, tukkuliikkeillä tai hammaslääkäriklinikoilla, The Wall Street Journal kertoi aiemmin. Yli 10 miljardin dollarin omaisuuden keränneiden yrittäjien määrä on tuplaantunut reilussa vuosikymmenessä.