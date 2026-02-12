Tytti Tuppuraiselta suorat sanat kohusta IL:ssä – ”Mielenkiintoista miten Ville Merinen reagoi”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on antanut haastattelun Iltalehdelle, jossa kertoo vuoden ensimmäisten viikkojen olleen raskaita. Tuolloin eduskunnan häirintäkohu, joka pitkälti kytkeytyy SDP:hen oli alkanut, ja Tuppuraisen mukaan hänen arkensa suistui raiteiltaan.

– Oli erittäin paljon kysymyksiä ja painetta vastata julkisuuteen, ja itselläni oli erittäin vähän tietoa ja vastauksia, hän sanoo.

Myöhemmin STT teki jutun, jossa nimettömät lähteet kertoivat Tuppuraisen epäasiallisesta käytöksestä. STT on osin oikaissut juttuaan, mutta Tuppurainen harkitsee yhä jatkotoimia.

Tuppurainen kertoo, että kohun Ylen dokumentissa aloittanut SDP:n kansanedustaja Ville Merinen ei edelleenkään ole kovin tarkoin ole eritellyt tietojaan häirintätapauksista.

– Merinen on kaikesta päätellen halunnut myös säilyttää itsellään terapeutin roolin. Hän ei ole halunnut viedä näitä asioita kovin yksilöidysti eteenpäin, jolloin tästä syntyi kieltämättä aika hähmäinen kokonaisuus ja se oli itsellenikin raskas, Tuppurainen sanoo.

Tuppuraisen mukaan hän sai ensin Merisen puheesta käsityksen, että kyseessä on todella vakava ja laaja ilmiö, mutta myöhemmin kokonaisuus on asettunut mittasuhteisiinsa.

Ville Merinen on toistuvasti vaatinut seuraamuksia epäasiallisesti avustajia ja muita työyhteisön jäseniä kohdelleille edustajille. Toistaiseksi SDP on kertonut odottavansa Työterveyslaitoksen toteuttaman häirintäselvityksen tuloksia.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen arvelee, ettei loppunäytöstä ole vielä nähty.

– Mielenkiintoista, miten SDP:n Ville Merinen reagoi Tytti Tuppuraisen ”hähmäisyys”-väitteisiin? Heinonen toteaa.

