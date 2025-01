Tyrmäys vahinkoteorialle: Kaapelirikkojen määrä yli 20-kertaistui

Itämerellä viime aikoina tapahtuneiden kaapelirikkojen on katsottu olevan osa Venäjän hybridisodankäyntiä länsimaita vastaan.

Britannian ulkomaantiedustelu MI6:n johtaja Richard Mooren mukaan Kreml ilmeisesti määräsi tiedustelupalvelunsa kiihdyttämään sabotaasitoimintaansa viime vuoden puolivälissä. Osaltaan kyseessä oli kosto Ukrainan tukijamaille, mutta toimien taustalla on laajempi strategia lännen häiritsemisestä.

Data-, maakaasu- ja sähkökaapelien katkonnasta epäillään kolmansiin maihin rekisteröityjä aluksia, joista ainakin osa kuuluu pakotteita kiertävään Kremlin varjolaivastoon. Näin suora yhteys Venäjän johtoon pystytään häivyttämään, eikä tahallisuutta ole helppo todistaa.

Länsimaisissa medioissa on viime viikkoina siteerattu hallintolähteitä, joiden mukaan viimeaikaisissa tapauksissa olisikin kyse vahingoista, joita ovat tehneet kokemattomat miehistöt huonokuntoisilla aluksilla. Monet meriasiantuntijat ovat tyrmänneet ”vahinkoteorian” epäuskottavana, sillä esimerkiksi ankkuria tuskin voisi raahata tankkerin perässä sata kilometriä muuten kuin tarkoituksella.

Nimimerkillä auonsson selvityksiä meri- ja ilmaliikenteestä julkaiseva tunnettu avointen lähteiden tutkija huomauttaa kaapelirikkojen määrän nousseen ennätystasolle.

Marraskuusta 2024 tammikuuhun 2025 kaapeleihin liittyviä välikohtauksia kirjattiin Itämerellä lähes 40 kappaletta. Vuonna 2024 niitä oli alle kymmenen ja vuonna 2023 alle viisi. Aiempina vuosi kaapelien vaurioitumisia tapahtui keskimäärin vain muutamia.

Karkeana arviona voidaan sanoa, että kaapeleihin liittyviä ”vahinkoja” on tapahtunut viime aikoina yli 25 kertaa enemmän pitkän ajan keskiarvoon verrattuna.

– Kahdeksan kaapelirikkoa 2,5 kuukauden aikana verrattuna siihen, että niitä oli tavallisesti 1,5 vuodessa, avointen lähteiden tutkija kirjoittaa Bluesky-palvelussa.

Vuosittain 150–200 merikaapelia vaurioituu eri tekijöiden seurauksena. Niistä noin 15 prosenttia liittyy alusten ankkureihin.

