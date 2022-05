Tyrmäys polttoaineveron alennukselle: Liian kallista valtiolle

Veronalennukset eivät ole entisen Suomen Pankin ekonomistin, taloustieteen tohtori Juha Itkosen mukaan hyvä keino hillitä inflaatiota ja hintojen nousua.

– Vaistomaisesti moni on huutanut valtiota apuun. Verot nostavat kuluttajahintoja, joten on luontevaa ajatella, että veroja alentamalla valtio voisi hillitä inflaatiota. Varsinkin polttoaineet ovat kallistuneet vauhdilla, joten polttoaineverotuksen keventämistä on vaadittu pitkin talvea, hän kirjoittaa Taloustaito -lehdessä.

Veronalennukset maksaisivat Itkosen mukaan valtavasti valtiolle. Hyöty kuluttajalle olisi myös vain hetkellinen.

– Talousmatematiikka on tässä kohtaa varsin armotonta: veroalennuksen vaikutus hintoihin on tilapäinen, mutta sen aiheuttama budjettivaje olisi pysyvä. Vuoden päästä joutuisimme jälleen tekemään samanlaisen veronalennuksen, ja kasvattamaan budjettivajetta entisestään. Valtion budjettivaje, joka on jo nykyään kestämätön, kasvaisi pian täysin mahdottomaksi, hän kirjoittaa.

– Kaiken kukkuraksi veronalennukset voimistavat inflaatiopaineita ja pahentavat alkuperäistä ongelmaa. Veronkevennykset toimivat elvytyksen tavoin ja kasvattavat kokonaiskysyntää, mikä kuumentaisi entisestään ylikuumentunutta kansantaloutta.

Itkosen mukaan inflaation hillintä veronalennuksilla olisi ”pähkähullua talouspolitiikkaa”.

– Valitettavasti siinä on vahvaa populistista vetovoimaa. Varsinkin bensavero herättää siinä määrin tunteita, että mielipiteisiin on vaikea vaikuttaa järkiargumenteilla, hän toteaa.

Poliitikolle houkutus voi Itkosen mielestä olla kuitenkin sietämätön.

– Monessa maassa tähän onkin langettu. Suomessa vaalit lähestyvät, ja veroale tuo nopean ja näkyvän helpotuksen, mutta kustannukset näkyvät vasta myöhemmin, vaalien jälkeen. Voi vain toivoa, että Suomessa ollaan viisaampia. Valtion kulutusluotolla ei voi taikoa kalliimpia hintoja pois.