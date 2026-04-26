Tyrmäys Minja Koskelalle – ”Sitoutunut samaan säästöön”

Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä ihmettelee vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan viestipalvelu X:ssä julkaisemaa kirjoitusta puolueiden sitoutumisesta velkajarruun.
Koskela kirjoitti, että hänen käsityksensä mukaan SDP:n, keskustan ja vihreiden ratkaisut velkajarrun tavoitteiden saavuttamiseksi ovat epäselviä.
Vasemmistoliitto jäi velkajarrusopimuksen ulkopuolelle ainoana eduskuntapuolueena.
Mäkelä muistuttaa, että myös vasemmistoliitto on sitoutunut noudattamaan EU:n vakaussääntöä.
– Koska velkajarru vesitettiin säätövaiheessa lähes EU:n minimin tasolle että saatiin oppositio laajalti mukaan, käytännössä vasemmistoliitto on siis sitoutunut aivan samaan säästöön. Ja siitä heillä ei ole esittää mitään uskottavaa listaa, Mäkelä kirjoittaa.
Myös sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman (ps.) kommentoi Koskelan kirjoitusta.
– Vasemmistoliitto on sentään rehdisti jättäytynyt pois velkajarrusovusta. Se on vastuutonta – mutta se on sitä avoimesti. Vasemmistoliitto on johdonmukainen itsensä kanssa, Rydman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
– Samaa ei saata sanoa muusta oppositiosta. Muut oppositiopuolueet ovat paperilla sitoutuneet vastuulliseen taloudenpitoon, mutta käytännössä ne vastustavat kaikkia toimenpiteitä, jotka edistäisivät talouden tasapainottumista.
Velkajarrun tavoitteena on sopeuttaa julkista taloutta 8–11 miljardia euroa vuoteen 2031 mennessä. Sopeutustarve perustuu valtiovarainministeriön laskelmiin.
Tavoite perustuu kaikista eduskuntaryhmistä koostuvan velkajarrutyöryhmän raporttiin. Tavoite julkistettiin helmikuussa.