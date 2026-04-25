”Antti Kaikkosen helpot heitot aliarvioivat äänestäjiä”

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen viestipalvelu X:ssä keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen tuoretta kritiikkiä hallituksen talouslinjasta.
Kaikkonen arvosteli lauantaina keskustan puoluevaltuuston kokouksessa pitämässään puheessa hallitusta epäonnistumisesta talous- ja työllisyystavoitteiden saavuttamisesta. Hänestä hallituksen olisi syytä mittauttaa kannatuksensa eduskunnassa.
– Etsimme siihen keinot. On nimittäin pakko todeta, että tämän hallituksen eväät on syöty, Kaikkonen sanaili.
Grahn-Laasonen ei kuitenkaan Kaikkosen kommenteista perusta. Ministeri huomauttaa, että keskustan omat vaihtoehdot ovat vähissä.
– Nyt vuorostaan keskusta kritisoi hallituksen talouslinjaa, mutta väistää kaikki jatkokysymykset vaihtoehdosta. Kuulemma niihin palataan joskus myöhemmin sitten, Grahn-Laasonen kummastelee.
Myöhemmin asiaan palaaminen ei ole kuitenkaan Grahn-Laasosesta uskottavaa.
– Kovin on helppo huudella, hän päivittelee.
Kaikkosen ”helpot heitot” aliarvioivatkin ministerin mukaan äänestäjiä.