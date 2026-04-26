SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin avaukset Iltalehden haastattelussa eivät herätä kansanedustaja Sinuhe Wallinheimossa (kok.) kiitosta.
Haastattelussa Lindtman kertoi olevansa valmis leikkaamaan esimerkiksi yritystuista, Kela-korvauksista ja tietyistä maataloistuista. SDP olisi myös halukas perumaan yhteisöveron alennuksen.
SDP:n puheenjohtaja mainitsi myös lähdeveron sekä konsernin korkovähennyksen.
Lisäksi SDP:n pidemmän aikavälin tavoitteena on Lindtmanin mukaan hoitotakuun tiukentaminen, työttömyysturvan ja asumiestuen suojaosien palauttaminen sekä uuden aikuiskoulutustuen luominen.
Wallinheimo muistuttaa, että tuleva sopeutustarve on 8–11 miljardia euroa.
– Antti Lindtman vastaa siihen palauttamalla tukia, lisäämällä menoja ja luettelemalla vanhoja säästökohteita ilman uskottavaa mittaluokkaa, Wallinheimo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
– Kun luvut eivät täsmää, kyse ei ole talousohjelmasta vaan sumutuksesta. Ei näin.