”Kun luvut eivät täsmää, kyse ei ole talousohjelmasta vaan sumutuksesta”

Sinuhe Wallinheimon mukaan SDP:n talouspoliittiset avaukset eivät vastaa sopeutustarvetta.
Eduskuntatalo Helsingissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin avaukset Iltalehden haastattelussa eivät herätä kansanedustaja Sinuhe Wallinheimossa (kok.) kiitosta.

Haastattelussa Lindtman kertoi olevansa valmis leikkaamaan esimerkiksi yritystuista, Kela-korvauksista ja tietyistä maataloistuista. SDP olisi myös halukas perumaan yhteisöveron alennuksen.

SDP:n puheenjohtaja mainitsi myös lähdeveron sekä konsernin korkovähennyksen.

Lisäksi SDP:n pidemmän aikavälin tavoitteena on Lindtmanin mukaan hoitotakuun tiukentaminen, työttömyysturvan ja asumiestuen suojaosien palauttaminen sekä uuden aikuiskoulutustuen luominen.

Wallinheimo muistuttaa, että tuleva sopeutustarve on 8–11 miljardia euroa.

– Antti Lindtman vastaa siihen palauttamalla tukia, lisäämällä menoja ja luettelemalla vanhoja säästökohteita ilman uskottavaa mittaluokkaa, Wallinheimo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Kun luvut eivät täsmää, kyse ei ole talousohjelmasta vaan sumutuksesta. Ei näin.

Jyri Häkämies HS:lle: Työaikaa tulee pidentää
EK:n väistyvän toimitusjohtajan mukaan Suomi ei pärjää työajan vertailussa kilpailijamaille.
Tyrmäys Minja Koskelalle – ”Sitoutunut samaan säästöön”
Vasemmistoliiton puheenjohtajan kommentti velkajarrusta herättää kummastusta.
SDP esitti leikkauksia, joista se ei enää halua puhua
Karoliina Partanen kysyy, mistä Antti Lindtman leikkaisi 150 miljoonaa euroa.
