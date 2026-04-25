SDP esitti leikkauksia, joista se ei enää halua puhua

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Karoliina Partanen ihmettelee tiedotteessaan, mihin SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kohdistaisi puolueen vaihtoehtobudjettiin sisältyvän 150 miljoonan euron leikkauksen valtionavustuksiin.

SDP ehdotti vuoden 2024 vaihtoehtobudjetissaan, että muun muassa yhdistyksille ja kunnille myönnettäviin valtionavustuksiin tehtäisiin kokonaisuudistus, jonka myötä niistä säästettäisiin 150 miljoonaa euroa.

Säästöt saataisiin SDP:n vaihtoehtobudjetin mukaan aikaan avustustasoja tarkistamalla sekä päällekkäisyyksiä ja hallinnointia karsimalla. Tarkemmin niiden kohteita ei kuitenkaan avata.

Vuosien 2025 ja 2026 vaihtoehtobudjeteissa leikkausta ei kuitenkaan enää esitetty.

Yhteensä leikkaukset olisivat noin neljä prosenttia avustusten kokonaismäärästä, ja olisivat tulleet hallituksen jo päättämien päälle.

Tämä ristiriita kummastuttaa Partasta.

– SDP:stä on väitetty, ettei SDP kohdistaisi missään tilanteessa leikkauksia sote-järjestöjen työhön. Samaan aikaan he kuitenkin ovat kuitanneet hallituksen sopeutukset miltei kokonaan sote-järjestöjen avustuksiin, ja omassa vaihtoehtobudjetissaankin esittävät vielä lisää 150 miljoonan euron leikkauksia valtionavustuksiin, Partanen hämmästelee.

Partasen mukaan Lindtmanin olisikin nyt kerättävä rohkeutensa ja kerrottava, mistä rahat puolueen ehdottamiin säästöihin otettaisiin. Tilanne kertoo Partasesta SDP:n epäselvästä linjasta ja hapuilevasta johtajuudesta.

– Lindtman ei voi päästä kuin koira veräjästä luoden valheellista kuvaa siitä, ettei SDP leikkausi juuri mistään, ja samaan aikaan piilottaa 150 miljoonan euron lisäleikkauksia valtionavustuksista vaihtoehtobudjettiinsa, Partanen linjaa.

– Tämä ei ole johtajuutta, vaan vastuun pakoilua, hän sanoo.

Partanen toivookin, että SDP kertoisi, mistä ylimääräiset 150 miljoonaa euroa säästettäisiin jo hallituksen toteuttamien sopeutustoimien lisäksi.

– Lindtmanin on aika lopettaa kiertely ja kertoa, viekö hän rahat sote-järjestöiltä, kulttuurista, vienninedistämisestä vai mistä? Ketkä ovat SDP:n leikkauslistalla? Suomalaiset ansaitsevat rehellisen vastauksen. Tähän ei löydy vastausta edes juuri julkaistusta SDP:n poliittisesta ohjelmasta, Partanen päättää.