Tyrmäys Donald Trumpin uusille tulleille: Viimeksi lähti 75000 työpaikkaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päätös kaksinkertaistaa teräksen ja alumiinin tuontitullit 50 prosenttiin saa täystyrmäyksen arvostetulta taloustieteilijältä.

– Vuoden 2018 terästullit haluaisivat muistuttaa, että terästä tuottaa vain pieni osa taloudesta, mutta sitä käyttää raaka-aineena paljon laajempi joukko teollisuutta, Michiganin yliopiston professori Justin Wolfers muistuttaa, viitaten Trumpin ensimmäisen kauden tullipäätöksiin.

Hän on jakanut X:ssä tästä löytyvän Econofactin artikkelin vuodelta 2020. Siinä Kalifornian yliopiston taloustieteen professori ja kansainvälisen kaupan asiantuntija Kadee Russ ja Wisconsin-Madisonin yliopiston taloustieteen apulaisprofessori Lydia Cox arvioivat vuoden 2018 teräs- ja alumiinitullien vaikutuksia pari vuotta niiden jälkeen.

Tuolloinen Trumpin hallinto määräsi useimmista maista tuotavalle teräkselle 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tuontitullit. Taso oli siis selvästi nykyisiä tullipäätöksiä matalampi.

Vaikutukset olivat tutkijoiden mukaan silti tuhoisat.

Amerikkalaisesta valmistusteollisuudesta menetettiin laskelman mukaan 75 000 työpaikkaa. Terästeollisuuteen syntyi puolestaan vain 1000 työpaikkaa.

Wolfers muistuttaa myös ekonomistien laajasta yksimielisyydestä tällaisten tullien vaikutuksista. Chicagon yliopiston huippuekonomistien paneelikysely antoi maaliskuussa 2018 murhaavan arvion silloisesta teräs- ja alumiinitullipäätöksestä.

Taloustieteilijöiltä pyydettiin kantaa väitteeseen: uudet tuontitullit teräkselle ja alumiinille parantavat amerikkalaisten hyvinvointia.

Luottamusarviolla painotettuina 76 prosenttia vastaajista oli väitteen kanssa vahvasti eri mieltä ja 24 prosenttia eri mieltä. Yksikään 40 ekonomistista ei ollut väitteen kanssa samaa mieltä tai suhtautunut siihen edes epävarmasti.

The 2018 steel tariffs just called to remind you that steel is produced by a tiny sliver of the economy, but used as an input by a much broader swathe of manufacturers.

