Tyrmäys ay-johtajan väitteelle yrittäjistä – ”aika alas on vajottu”

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko on väittänyt viestipalvelu X:ssä, että yrittäjien etujärjestönkin ajama paikallinen sopiminen lisäisi harmaata taloutta Suomessa.

Kokko viittasi viestissään pitserioissa ja kebab-ravintoloissa paljastuneisiin väärinkäytöksiin.

– Hyvä esimerkki Suomen Yrittäjien ajamasta ”paikallisesta sopimisesta”. Jätetään palkat ja verot maksamatta ja epäkelpo kilpailu rehottaa, hän kirjoitti X:ssä.

Viestiketjussa ay-johtajalle on vakuutettu, että rehelliset yrittäjät eivät halua Suomeen harmaata taloutta.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kirjoittaa X:ssä, että paikallisella sopimisella ja palkkojen ja verojen maksamatta jättämisellä ei ole mitään tekemistä keskenään.

– Aika alas on vajottu, kun tällaisia väitetään, Romakkaniemi hämmästelee Kokon väitettä.

– Mutta samanlaisilla väitteillähän fiksut ihmiset saatiin lietsottua poliittisiin lakkoihin, joilla aiheutettiin miljardien vahingot, hän jatkaa.

Toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja ja Espoon kaupunginvaltuutettu Juri Aaltonen (sd.) puolustaa viestiketjussa AKT:n puheenjohtajan väitettä, että pitserioiden ja kebab-ravintoloiden harmaa talous on esimerkki paikallisesta sopimisesta.

– Samaa sukua nämä tilanteet ovat paikallisen sopimisen kanssa. Hallitus antaa tuollaisille huijariyrityksille oikeuden ilman ohjausta ja valtaa sopia esimerkiksi sunnuntaikorvauksen poistamisesta (jos työehtosopimus sallii). Kuka tuota valvoisi? No, ei käytännössä kukaan ja huijari saisi lisää kilpailuetua, Aaltonen kirjoittaa.

Romakkaniemi on eri mieltä.

– Sunnuntailisästä sopiminen yhdessä on ainakin minusta aivan eri asia kuin se, että jättää palkat ja verot sovitusti ja lainvastaisesti maksamatta. Mutta meillä on ilmeisesti eri käsitys siitä mikä on sopimista, sopimuksen rikkomista ja lain rikkomista?

