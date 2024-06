Ay-johtaja: Kebab-ravintoloiden harmaa talous on esimerkki paikallisesta sopimisesta

Verohallinto kertoi tiistaina, että valvonta pitserioihin ja kebab-ravintoloihin on paljastanut monenlaisia väärinkäytöksiä.

Reilun vuoden aikana verottaja on tehnyt eri puolilla maata ravintoloihin 174 verotarkastusta, joiden perusteella 114 tapausta on saatettu rikosilmoitusharkintaan. Rikosilmoitus on tehty noin 40 toimijasta. Maksamattomia veroja löydettiin noin viiden miljoonan euron edestä.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko rinnastaa ravintoloiden väärinkäytökset paikalliseen sopimiseen.

– Hyvä esimerkki Suomen Yrittäjien ajamasta ”paikallisesta sopimisesta”. Jätetään palkat ja verot maksamatta ja epäkelpo kilpailu rehottaa. Kyse ei ole pelkästään ravintoloista, vaan kuljetuksessa on sama tilanne, Kokko kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Paikallisen sopimisen lisääminen on yksi hallituksen uudistuksista, joilla kehitetään Suomen työmarkkinoita joustavampaan suuntaan. Hallituksen mukaan tarkoitus on tukea työllisyyttä, talouskasvua, kilpailukykyä ja tuottavuuden kehitystä.

Ay-liike haluaa pitää jatkossakin tiukasti kiinni työehtosopimusten yleissitovuudesta.

Viestiketjussa on arvosteltu Kokon rinnastusta.

– Todella surkea esimerkki, eräs kirjoittaa.

– Nyt karkaa taas Ismolta mopo. Rikollinen yrittäjä vie leivän rehelliseltä yrittäjältä, toinen totea.

