Tyrmäys Antti Lindtmanin leikkauslistalle – säästöt kaukana tavoitteesta

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) talouspoliittinen erityisavustaja Mikko Martikkala ottaa kantaa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin säästöehdotuksiin.

Lindtman sanoi Iltalehdelle, että puolue leikkaisi tehottomista yritystuista ja maataloustuista, sekä Kela-korvauksista. Toisaalta Lindtman vakuutti, että SDP on yhä sitoutunut velkajarruun, joka tietää noin 8-11 miljardin euron sopeuttamistarvetta.

– Näin naurettavaa ”leikkauslistaa” en ole vielä nähnyt. Lindtman onnistuu sanomaan säälittävät 3 kohdetta, jotka nekään eivät kestä tarkempaa tarkastelua, Martikkala sanoo.

– 1) SDP leikkaisi yritystuista, mutta ei pysty nimeämään yhtään tukea, johon tämä kohdistuu.

– 2) Demarit leikkaisivat maataloustuista, mutta eivät pysty nimeämään yhtään maataloustukea, johon säästö kohdistuu. Kaikki on kyllä lueteltu budjettikirjassa. Ei kun valitsemaan, Martikkala letkauttaa ja jakaa linkin valtion talousarvioon.

-3) Lindtman säästäisi Kela-korvauksista. Vaikka korvaukset leikattaisiin nollaan, saataisiin vasta reilu 100 miljoonaa säästöjä kasaan. Ainiin: ja tämä on ehdotus demarien leikkauksista muun muassa gynekologikäynteihin ja hedelmöityshoitoihin, Martikkala jatkaa.

Martikkala toteaa, että Lindtmanin listalla ”ei ihan” tule kymmentä miljardia kasaan.

— Mikko Martikkala (@MikkoMartikkala) April 28, 2026