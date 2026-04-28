Riikka Purra tyrmää Sofia Virran käytöksen: Sanattomaksi vetää

Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran käyttäytymistä Ylen A-studiossa maanantaina.

– Melkein sanattomaksi vetää. Jos aggressio on vuosi ennen vaaleja tällaista, mitähän se on kuukautta ennen, Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Sofia Virta ja sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) ajautuivat väittelyyn Ylen maanantaisessa A-studiossa. Kiista koski sote-järjestöjen rahoituksesta leikkaamista.

Purra on jakanut sosiaalisessa pätkän poliitikkojen keskustelusta. Videolla on nähtävissä kohta, jossa Virta muun muassa huutaa Rydmanin puheenvuoron päälle ja syyttää häntä valehtelusta. Virta myös ilmaisi peruvansa nykyisen hallituksen tekemät leikkaukset, mikäli voittaa vaalit.

– Jos Sofia Virta on pääministeri ensi kevään vaalien jälkeen, me palautamme rahat näille järjestöille, Virta painotti.

Virta ei vastannut Ylen toimittajan kysymykseen siitä, onko vihreät valmis menemään mukaan sellaiseen hallitukseen, joka ei peru leikkauksia.

Ministerin mukaan leikkauksia ei olla perumassa

Toisessa julkaisussaan Purra huomauttaa, että mikään puolue ei tule palauttamaan järjestöiltä leikattuja rahoja.

– Tuskin mitään muitakaan leikkauksia. Sen sijaan niitä tulee kymmenisen miljardia lisää, Purra painottaa.

Valtiovarainministeri ihmetteleekin, miten asia on oppositiolle niin vaikea käsittää.

– Miksi oppositio meluaa ja tiedottaa joka päivä eri roposista, kun totuus on tämä? Purra kysyy.

Sofia Virran käytös kummastuttaa

Sofia Virran käytös A-studiossa on herättänyt laajemminkin keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Maanantaisesta väittelystä on jaettu lukuisia videoita sosiaalisen median kanaviin. Monet ihmettelevät Virran uhmakkaan oloista käytöstä ja tarvetta huutaa ministeri Rydmanin puheenvuorojen päälle.

– A-studion päälle on todettava, että vihreiden Virta on kyllä ottanut hienosti johtavan valtakunnandemagogin roolin. Varhaisteinimäistä näsäviisastelua, teatraalista tuhahtelua ja päällehuutamista ilman ensimmäistäkään ideaa, miten 15 miljardin euron kestävyysvaje hoidetaan, kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) toteaa viestipalvelu X:ssä.

