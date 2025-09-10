Työntekoa vaaditaan ehdoksi maahanmuuttajien työttömyysturvalle

Työnteko on asetettava maahanmuuttajien työttömyysturvan ehdoksi, kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) esittää. Hänen mukaansa sosiaali- ja työttömyysturva on muutettava kannustamaan työntekoon ja kotoutumiseen.

– Esitän, että oikeus työttömyysturvaan syntyy maahanmuuttajalle työnteon kautta ja porrastuu Suomessa tehdyn työn keston mukaan. Tämä on sekä suomalaisten veronmaksajien että maahanmuuttajien etu, Heikki Vestman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän viittaa Iltalehden tuoreeseen selvitykseen, jonka mukaan vieraskieliset ovat selvästi yliedustettuina sosiaali- ja työttömyysturvan saajissa. Espoossa ja Vantaalla heidän osuutensa työmarkkinatuen saajista on yli puolet.

– Tilastot ovat yksi osoitus, että Suomen aiempi maahanmuuttopolitiikka on epäonnistunut. Petteri Orpon (kok.) hallituksen tekemät tiukennukset ja vahvemmat kotoutumisen kannusteet ovat oikea linja, Vestman katsoo.

Vestmanin mukaan työntekoon sidottu työttömyysturva olisi reilu ja selkeä viesti siitä, että Suomeen kotoudutaan työn kautta.

Hänen mukaansa myös toimeentulotuen ehtoja on kiristettävä niin, että kieliopinnot ja kotoutumissuunnitelman noudattaminen ovat todellisia velvoitteita.

Aiemmin myös kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) on vaatinut sosiaaliturvaa kansalaisuusperusteiseksi. Hänen esityksensä mukaan sosiaaliturvaan olisivat jatkossa oikeutettuja vain Suomen kansalaiset.

Vestman huomauttaa, että Suomen perustuslaki ei tällä hetkellä salli kansalaisuusperusteista sosiaaliturvaa.

– Tämä vaatisi siten perustuslain muutoksen, joka on perustuslain säätämisjärjestyksen ja eduskunnan määräenemmistövaatimuksen lukon takana.

Sen sijaan perustuslaki sallii työttömyysturvan sitomisen työntekoon Suomessa.

– Perustuslaki ei siis edellytä, että työttömyysturva on ulotettava jokaiseen Suomeen muuttaneeseen.

Tätä rajausmahdollisuutta ei hänen mukaansa ole vain tähän asti käytetty.

– Nyt on korkea aika. Oikeuksien rinnalle tarvitaan velvollisuudet, Vestman painottaa.

