”Työmme jatkuu vuosia” – Tämä ryhmä yrittää saada kaatuneet ukrainalaiset kotiin

Odessan lähettyvillä on suuri ryhmä jäähdytettyjä junavaunuja, joissa säilytetään 2 477 rintamalla kaatuneen ukrainalaissotilaan ruumiita. Odessan kuolinsyytutkimuskeskuksen johtaja Tetiana Papizhilla on vaikea tehtävä: Varmistaa, että sotilaiden maalliset jäänteet pääsevät perheidensä luo haudattaviksi. Asiasta kertoo The Times.

Kaatuneet tulevat kuuluisilta taistelukentiltä; Kurskista, Robotynesta, Niu-Jorkista ja Sumysta. Kukaan ei kuitenkaan tiedä sotilaiden nimiä. Niiden selvittäminen on Papizhin vastuulla.

– Minun on saatettava kaatuneet miehet yhteen perheidensä kanssa. Nämä sotilaat ovat kadonneet, ja heitä ikävöidään, Papizh sanoo.

– Heidät on tunnistettava, jotta heidät voidaan palauttaa rakkaimpiensa luo ja haudata, jotta heidän sielunsa saavat olla rauhassa.

Tähän mennessä Ukrainan sodassa on kadonnut 154 200 ihmistä. Heistä yli 90 prosenttia on rintamalla kadonneita sotilaita. Etulinjojen välisellä ei-kenenkään-maalla on tälläkin hetkellä tuhansia kaatuneita.

Sekä Ukraina että Venäjä ovat suorittaneet säännöllisesti vaihtokauppoja, joissa kaatuneiden sotilaiden ruumiita on vaihdettu. Tämän jälkeen ruumiit on kuljetettu rautateitse Odessaan, jossa Papizhin työ alkaa.

Kuolinsyytutkijoiden urakka alkoi toden teolla maaliskuussa 2022, kun kaksi venäläisohjusta osui ukrainalaiseen varuskuntaan Mykolaivissa. Iskussa kuoli yli 200 ihmistä. Sen jälkeen työmäärää ovat lisänneet jatkuvat drooni- ja ohjusiskut. Ruumiidenvaihdot Venäjän kanssa ovat kasvattaneet tunnistettavien ruumiiden määrää entisestään.

Työtä ei auta se, että ukrainalaissotilaat kantavat tunnistuslaattoja vain harvoin. Lisäksi Ukrainan asevoimalla ei ole keskitettyä DNA-rekisteriä. Tähän mennessä yli 2 000 kuolleesta sotilaasta onkin palautettu hautajaisia varten vasta muutama kymmenen.

Papizhin mukaan sotilaiden ruumiisiin jää merkkejä siitä, miten he ovat kaatuneet.

Joillakin kaatuneilla on edelleen kranaatteja ja ammuksia taskuissaan. Toisilla on kiristyssiteitä, mikä kertoo siitä, että heille yritettiin antaa ensiapua rintamalla.

– Näemme ampumahaavoja erittäin harvoin. On vain sirpaleita, sirpaleita, sirpaleita, kertoo kuolinsyytutkija Viktor Magrintšuk.

– Kun [kaatuneilla] on kiristyssiteitä, tiedämme, että he haavoittuivat ensin. Sen jälkeen heihin mahdollisesti iskettiin drooneilla tai tykistöllä, kun heitä evakuoitiin paareilla.

Huhtikuussa tutkijoita kohtasi järkytys. He vastaanottivat 150 ruumista, joilta oli leikattu kädet pois kuoleman jälkeen. Venäläiset sotilaat olivat mahdollisesti häpäisseet ruumiita tarkoituksella.

Viime talvena Odessaan taas tuotiin viiden siviiliasuisen ihmisen ruumiit, joiden kädet oli sidottu. Heitä oli ammuttu. Välillä kuolinsyytutkijat vastaanottavat ruumiita, joissa on yksi ainoa ampumahaava pään takaosassa.

Välillä ruumiit ovat vain kasa riekaleita ja luita, välillä taas yhdessä toimituksessa on sekaisin useamman sotilaiden jäännöksiä.

– Tykistö ja droonit sekä tällaisten iskujen vaikutus ihmiskehoon tarkoittaa, että sotilaiden jäännösten sekoittumista tapahtuu joskus tahattomasti, tiivistää kuolinsyyntutkimustiimiä auttava irlantilainen Naimh Smith.

Työ itsessään sujuu rutiinilla. Ensin räjähdeasiantuntijat tarkistavat, ettei kaatuneilla ole räjähteitä tai ammuksia. Sen jälkeen oikeuslääketieteen asiantuntija, kriminologi, DNA-asiantuntija, laboratorioavustaja ja valokuvaaja käyvät ruumiin läpi. Ruumiista otetaan DNA-näytteet, tatuoinnit valokuvataan ja hampaat sekä sormenjäljet skannataan.

Helppoa työ ei kuitenkaan ole. Välillä kaatuneilta sotilailta löytyy taskuista valokuvia, kirjeitä ja muita henkilökohtaisia esineitä.

– Kuka voi pysyä tunteettomana? Se koskettaa sielua, Papizh pohtii.

Papizh harmittelee, että viime aikoina Odessaan on saapunut paljon nuoria kaatuneita. Sotilaita, joiden olisi pitänyt saada lapsia, mutta eivät koskaan ehtineet.

– En usko, että sota loppuu kohta. Ja kun se loppuu, työmme tunnistuksen parissa tulee jatkumaan vuosia, Papizh harmittelee.