Työministeriltä selkeä viesti: Lakkoilemalla ei voi vaikuttaa hallituksen esityksiin

Työministeri Arto Satosen (kok.) mukaan hallitus vie työmarkkinauudistuksia määrätietoisesti eteenpäin, mutta on valmis kuulemaan osapuolten näkemyksiä paikallisen sopimisen yksityiskohdista. Satonen tapaa huomenna keskiviikkona SAK:n sekä Suomen Yrittäjien edustajat.

SAK:n johto kertoi tänään tekevänsä päätöksen lakkoilun jatkosta vasta työministerin tapaamisen jälkeen.

– Lakkoilemalla ei voi vaikuttaa hallituksen esityksiin, keskustelemalla voi, Satonen painotti toimittajille eduskunnassa.

Työministeri sanoi, ettei hänellä ole lyödä huomenna uutta ratkaisuesitystä pöytään liittyen paikalliseen sopimiseen. Tarkoitus on lähinnä kuulla osapuolten näkemyksiä yksityiskohdista. Satonen on korostanut, että järjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa lakiluonnokseen meneillään olevalla lausuntokierroksella, mutta lopulliseen esitykseen voi vaikuttaa myös keskustelujen kautta.

– Prosessi on koko ajan käynnissä.

Työministeri ei halunnut lähteä avaamaan yksityiskohtia, joista paikallisen sopimisen osalta huomenna voisi löytyä yhteistä näkemystä. Hän korosti, ettei millään järjestöllä ole kuitenkaan ”veto-oikeutta” siihen, etteikö jotain asiaa voitaisi viedä eteenpäin. Satonen täsmensi myös kysyttäessä, ettei hallitus ole valmis kompromissina muokkaamaan esimerkiksi eduskunnan käsittelyssä jo olevaa työrauhalainsäädäntöä.

Jos SAK päättää keskiviikkona jatkaa lakkoja, ”ei se ainakaan helpota tilannetta”, Satonen arvioi toimittajille pohdittaessa yhteisen näkemyksen löytymistä.